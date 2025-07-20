Вакарчук на Atlas Festival пригорнув свою супутницю під хіт "Бумбокс"

Фото з Instagram Святослава Вакарчука

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук несподівано засвітився на публіці з жінкою. Імовірно, його супутниця - це продюсерка продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута, від якої він буцімто має двох дітей.

Шанувальники помітили їх на Atlas Festival й опублікували це відео в TikTok.

На кадрах видно, як Вакарчук стоїть скраєчку натовпу у джинсах, чорній кофті та сонцезахисних окулярах й слухає виступ гурту "Бумбокс". Також на відео потрапив момент, коли Святослав однією рукою ніжно пригорнув жінку до себе.

Вакарчук пригорнув до себе жінку під пісню Хливнюка

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей: 4-річного сина Івана та 3-річну доньку Соломію.

Після народження первістка співака, у ЗМІ почали говорити про те, що саме Яцута народила йому сина. Проте ні Євгенія, ні Святослав їх не підтвердили.