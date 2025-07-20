Вакарчук на Atlas Festival пригорнув свою супутницю під хіт "Бумбокс"

Юлія Леськова - 20 липня, 15:31
Святослав Вакарчук позує для фото
Фото з Instagram Святослава Вакарчука

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук несподівано засвітився на публіці з жінкою.  Імовірно, його супутниця - це продюсерка продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута, від якої він буцімто має двох дітей. 

Шанувальники помітили їх на Atlas Festival й опублікували це відео в TikTok. 

На кадрах видно, як Вакарчук стоїть скраєчку натовпу у джинсах, чорній кофті та сонцезахисних окулярах й слухає виступ гурту "Бумбокс". Також на відео потрапив момент, коли Святослав однією рукою ніжно пригорнув жінку до себе. 


Святослав Вакарчук з Євгенією Яцутою на концерті
Святослава Вакарчука помітили з Євгенією Яцутою

Вакарчук пригорнув до себе жінку під пісню Хливнюка

@nataborodii #atlas2025 #atlas #boombox ♬ оригінальний звук - Nataborodii

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей: 4-річного сина Івана та 3-річну доньку Соломію. 

Після народження первістка співака, у ЗМІ почали говорити про те, що саме Яцута народила йому сина. Проте ні Євгенія, ні Святослав їх не підтвердили. 

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