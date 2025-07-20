Вакарчук на Atlas Festival пригорнув свою супутницю під хіт "Бумбокс"
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук несподівано засвітився на публіці з жінкою. Імовірно, його супутниця - це продюсерка продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута, від якої він буцімто має двох дітей.
Шанувальники помітили їх на Atlas Festival й опублікували це відео в TikTok.
На кадрах видно, як Вакарчук стоїть скраєчку натовпу у джинсах, чорній кофті та сонцезахисних окулярах й слухає виступ гурту "Бумбокс". Також на відео потрапив момент, коли Святослав однією рукою ніжно пригорнув жінку до себе.
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей: 4-річного сина Івана та 3-річну доньку Соломію.
Після народження первістка співака, у ЗМІ почали говорити про те, що саме Яцута народила йому сина. Проте ні Євгенія, ні Святослав їх не підтвердили.