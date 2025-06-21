"Найдорожчий скарб": Вакарчук вперше показав своїх дітей. Фото

Фото з Instagram Святослава Вакарчука

Співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей. Світлину зі своїми нащадками він опублікував в Instagram.

На кадрі діти зірки бавляться разом на ігровому майданчику, сидячи на іграшковому автомобілі. Щоправда, співак вирішив поки не розкривати облич своїх малюків.

"Коли мене питають, як я справляюсь з неймовірним стресом та психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про трьох китів, на яких стійко стоїть моя психіка: музика, родина та поїздки на фронт. Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких вже було понад триста, достатньо часто розповідаю сам", - написав він.

Діти Святослава Вакарчука на майданчику

За словами Вакарчука, найбільший його скарб - діти.

"В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб. Позавчора Івану виповнилось чотири роки. Сьогодні — три роки Соломійці. Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними", - додав Святослав.

Він зазначив, що у святкові для своєї родини дні, бажає, аби українські діти не знали слова "війна".

"І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова "війна". Відчуваю: саме це зараз — найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо", - підсумував співак.

Нагадаємо, вперше Вакарчук повідомив, що став батьком у серпні 2021 року. Тоді припускалося, що мамою є продюсерка продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута. Проте ні Святослав, ні Євгенія цих чуток не підтвердили.

Це сталося за кілька місяців після приголомшливої новини про його розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя.

А вже у червні 2022-го співак повідомив, що у нього народилася донька. До речі, співак тоді не бачив дівчинку перші три місяці.