"19 днів після третіх пологів": Пренткович у спідньому розказала, скільки кіло скинула

Блогерка Таня Пренткович, яка втретє стала мамою, показалася у спідньому за 19 днів після пологів.

У своєму Instagram Таня розповіла, як скидає вагу.

"19 днів після третіх пологів - 67 кг (з пологового вийшла 72 кг), зріст 172 см. Політ прекрасний. Вже сильно мрію повернутися до спорту", - розказала про динаміку схуднення блогерка.

Пренткович швидко повертається у форму

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Як відомо, Таня та Андрій виховують ще двох дітей: 8-річного Івана, сина Тані від минулих стосунків та спільного 2-річного сина Адама.

Нагадаємо, раніше Пренткович розказувала, як близько 10 років страждала на РХП.