"Більш інтернаціональне": Пренткович оголосила імʼя новонародженої дочки
Блогерка Таня Пренткович, яка днями втретє стала мамою, розсекретила, як вони з Андрієм Гонковським назвали свою новонароджену донечку.
Фото дівчинки вона показала у своєму Instagram.
"Ева", - написала блогерка.
Пренткович додала, що ім'я дівчинки починається саме з "Е", а не "Є".
"Ева, Eva не Єва", - зауважила вона.
В Пренткович запитали чому саме Ева, вона відповіла, що це ім'я більш інтернаціональне.
"Бо Іван, а не Ваня. Бо Адам з наголосом на перший склад. Бо Ева більш інтернаціональний варіант, ніж Єва", - наголосила вона.
Як відомо, Таня та Андрій виховують ще двох дітей: 8-річного Івана, сина Пренткевич від минулих стосунків та спільного 2-річного сина Адама.
До речі, зараз родина блогерів мешкає за кордоном, у Португалії. Вони виїхали взимку 2024 року. Гонковський виїхав до Польщі під приводом майстер-класу і не повернувся, однак зрадником він себе не вважає.
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