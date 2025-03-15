"Більш інтернаціональне": Пренткович оголосила імʼя новонародженої дочки

Фото з Instagram Тані Пренткович

Блогерка Таня Пренткович, яка днями втретє стала мамою, розсекретила, як вони з Андрієм Гонковським назвали свою новонароджену донечку.

Фото дівчинки вона показала у своєму Instagram.

"Ева", - написала блогерка.

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Пренткович додала, що ім'я дівчинки починається саме з "Е", а не "Є".

"Ева, Eva не Єва", - зауважила вона.

Блогерка показала новонароджену донечку підписникам

Фото з Instagram Тані Пренткович

В Пренткович запитали чому саме Ева, вона відповіла, що це ім'я більш інтернаціональне.

"Бо Іван, а не Ваня. Бо Адам з наголосом на перший склад. Бо Ева більш інтернаціональний варіант, ніж Єва", - наголосила вона.

Як відомо, Таня та Андрій виховують ще двох дітей: 8-річного Івана, сина Пренткевич від минулих стосунків та спільного 2-річного сина Адама.

До речі, зараз родина блогерів мешкає за кордоном, у Португалії. Вони виїхали взимку 2024 року. Гонковський виїхав до Польщі під приводом майстер-класу і не повернувся, однак зрадником він себе не вважає.