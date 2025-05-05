"Вірю, що зможу зустріти людину": Цимбалюк назвав причини участі у "Холостяку" та кількість своїх тату

Актор Тарас Цимбалюк, який днями оголосив про свою участь у романтичному шоу "Холостяк", пояснив, чому вирішив стати головним героєм.

У своєму Instagram 35-річний зірка також показав оголений торс і розказав про тату на тілі.

"Тут причин, звісно, обʼєдналось чимало: наприклад, я бачу для себе цей проєкт - абсолютно новим телевізійним досвідом та, без перебільшення, новим викликом. У мене склались стосунки з СТБ: було зіграно багато яскравих ролей, тому, я довіряю, що і в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів", - пояснив Тарас.

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"Далі, я не перебуваю у стосунках вже кілька місяців. Тому можу органічно на себе прийняти умови цієї програми. Ну, і я дійсно вірю, що є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по-новому вплине на моє особисте життя. Також мені приємно, ще і в такому ампалуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю. І ще, знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проект на ТБ, тож, буду намагатись зробити все, щоб ви і надалі лишались фанатами цієї програми!", - зазначив Цимбалюк.

Виявляється, на тілі акторка більше 60 тату

Актор також назвав свої параметри. Зріст Тараса - 193 см, а вага - 95 кіло.

Раніше Тарас вже показував і розказував про свої тату, ба більше, пояснював, який зміст у них вкладав.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк перебував у стосунках з дизайнеркою Світланою Готочкіною. Ще у лютому було невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Адже у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".