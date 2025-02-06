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"Пишаюся собою": Нікітюк зготувала культову одеську страву за рецептом, який їй дали на Привозі

Марія Ткаченко - 6 лютого, 15:00
Леся Нікітюк
Фото з Instagram Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, побувавши проїздом в Одесі, встигла не лише побачитися з морем, а і придбати додому смачних "сувенірів".

Як похвалилася зірка у Insta-сторіс, на Привозі вона придбала свіженьку бринзу, лаваш і тюлечку, з якої зробила биточки за рецептом.

Нікітюк в Одесі

Леся приємно та з користю провела час у Одесі


Телеведуча Нікітюк

Нікітюк привезла додому атмосферні кадри і не лише

Лаваш на Привозі

"Биточки з тюлечки получились. Я пишаюся собою і тією жіночкою з Привозу, яка дала мені рецепт", - повідомила Нікітюк.

Биточки з тюльки

Телеведуча приготувала биточки з одеської тюлечки

"Жінка, в якої я брала свіжу тюлечку, сказала робити так: на 1 кг тюльки - 2 ст.л. борошна, ложка майонезу, 2-3 яйця, сіль, перець, зелень, цибулька, трошки часнику. Усьо", - поділилася телезірка.

Битки з одеської тюльки

Виглядає дуже смачно

Рецепт битків з тюлечки

Нагадаємо, культовою одеською стравою в Лесиному виконанні тепер має щастя ласувати її майбутній чоловік, військовий Дмитро Бабчук.

Як відомо, Нікітюк неодноразово розказувала про свій раціон, завдяки якому їй вдається залишатися стрункою. Зірка запевняє, що їсть багато, але є й певні обмеження.

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