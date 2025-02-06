"Пишаюся собою": Нікітюк зготувала культову одеську страву за рецептом, який їй дали на Привозі

Телеведуча Леся Нікітюк, побувавши проїздом в Одесі, встигла не лише побачитися з морем, а і придбати додому смачних "сувенірів".

Як похвалилася зірка у Insta-сторіс, на Привозі вона придбала свіженьку бринзу, лаваш і тюлечку, з якої зробила биточки за рецептом.

Леся приємно та з користю провела час у Одесі

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Нікітюк привезла додому атмосферні кадри і не лише

"Биточки з тюлечки получились. Я пишаюся собою і тією жіночкою з Привозу, яка дала мені рецепт", - повідомила Нікітюк.

Телеведуча приготувала биточки з одеської тюлечки

"Жінка, в якої я брала свіжу тюлечку, сказала робити так: на 1 кг тюльки - 2 ст.л. борошна, ложка майонезу, 2-3 яйця, сіль, перець, зелень, цибулька, трошки часнику. Усьо", - поділилася телезірка.

Виглядає дуже смачно

Нагадаємо, культовою одеською стравою в Лесиному виконанні тепер має щастя ласувати її майбутній чоловік, військовий Дмитро Бабчук.

Як відомо, Нікітюк неодноразово розказувала про свій раціон, завдяки якому їй вдається залишатися стрункою. Зірка запевняє, що їсть багато, але є й певні обмеження.