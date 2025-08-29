"Кожна жінка має навчитись": Татарінцева показалася без мейку та пояснила, як підкреслювати генетичну красу

Гімнастка Наталія Татарінцева показала, як робить щоденний макіяж.

У своєму Instagram вона також запостила фото, де порівняла себе з та без візажу.

"Вважаю, кожна жінка має навчитись себе фарбувати, щоб це підкреслювало свою генетичну красу і свіжість", - пояснила вона.

Так виглядає обличчя гімнастки без мейку

Перший етап - точкове нанесення консилера

Далі Наталія скульптурує обличчя за допомогою скульптора

Після того, як обличчя затоновано, Татарінцева підкреслює очі у такий спосіб

Татарінцева впевнена, що кожна жінка повинна вміти підкреслювати красу завдяки мейку

