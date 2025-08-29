"Кожна жінка має навчитись": Татарінцева показалася без мейку та пояснила, як підкреслювати генетичну красу
Гімнастка Наталія Татарінцева показала, як робить щоденний макіяж.
У своєму Instagram вона також запостила фото, де порівняла себе з та без візажу.
"Вважаю, кожна жінка має навчитись себе фарбувати, щоб це підкреслювало свою генетичну красу і свіжість", - пояснила вона.
Нагадаємо, не так давно співачка Roxolana показувала, як поетапно робити скандинавський мейк.
"Найцінніші миті разом": Кот і Татарінцева в день народження донечки замилували кадрами 1-го року її життя. Відео
"Родина, любов і батьківство": Татарінцева показала літні моменти з Котом та їхньою 1-річною дочкою. Фото
Татарінцева в обтислому латексі спокусливо повигиналася на байку і назвала головні висновки за 34 роки життя. Фото