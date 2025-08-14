Татарінцева в обтислому латексі спокусливо повигиналася на байку і назвала головні висновки за 34 роки життя. Фото

Карина Тімкова - 14 серпня, 12:00

Гімнастка Наталія Татарінцева, якій вже 15-го серпня виповниться 35 років, влаштувала собі спокусливу зйомку.

В Instagram знаменитість опублікувала ефектні фото, на яких в латексному топі, лосинах і на підборах вигиналася на байку. А ще вона поділилася своїми найголовнішими висновками за 34 роки життя:

"Якщо мрієш — тисни газ, поки не здійсниш. Ті, хто тебе недооцінюють, просто не витримують твоєї швидкості. Гнучкість тіла дає свободу духу".

"Сила — це вміння гнутися, але не ламатися. Життя не чекає, поки ти наважишся. Найкращі дороги — ті, де ти відчуваєш себе живою. Любов до себе — найкраще пальне, — додала вона

Татарінцева обожнює тематичні фотосесії, як, до прикладу, зйомки в образі воїтельки з мечем та стрілами та в гламурних аутфітах.

А ще гімнастка часто показується разом з чоловіком та їхньою дочкою, 1-річною Лелею на сімейних портретах та в ошатних образах. Також батьки влаштовують милі святкування для свого первістка.

