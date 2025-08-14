Татарінцева в обтислому латексі спокусливо повигиналася на байку і назвала головні висновки за 34 роки життя. Фото
Гімнастка Наталія Татарінцева, якій вже 15-го серпня виповниться 35 років, влаштувала собі спокусливу зйомку.
В Instagram знаменитість опублікувала ефектні фото, на яких в латексному топі, лосинах і на підборах вигиналася на байку. А ще вона поділилася своїми найголовнішими висновками за 34 роки життя:
"Якщо мрієш — тисни газ, поки не здійсниш. Ті, хто тебе недооцінюють, просто не витримують твоєї швидкості. Гнучкість тіла дає свободу духу".
Татарінцева обожнює тематичні фотосесії, як, до прикладу, зйомки в образі воїтельки з мечем та стрілами та в гламурних аутфітах.
А ще гімнастка часто показується разом з чоловіком та їхньою дочкою, 1-річною Лелею на сімейних портретах та в ошатних образах. Також батьки влаштовують милі святкування для свого первістка.
"Були в паніці": Кот і Татарінцева розповіли про хворобу 8-місячної дочки та її наслідки
"Серце нашої родини": Татарінцева в день народження Кота замилувала його розвагами з 10-місячною дочкою. Відео
"Родина, любов і батьківство": Татарінцева показала літні моменти з Котом та їхньою 1-річною дочкою. Фото