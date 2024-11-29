Святкова Тayanna в декольтованому топі і сітчастій спідниці ефектно притулилася до стіни
Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) наробила святкових фото у блискучому костюмі.
40-річна виконавиця у декольтованому топі і пальчатках елегатно притулилася до стіни.
"В нас вийшло дуже красиво і святково", - підписала фото зірка.
Як відомо, Тayanna з тих, хто прагне зберігати натуральну красу. Раніше вона розказувала про відмову від ботоксу, крем-фаворит та лайфхаки у догляді за обличчям.
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