Святкова Тayanna в декольтованому топі і сітчастій спідниці ефектно притулилася до стіни

Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) наробила святкових фото у блискучому костюмі.

40-річна виконавиця у декольтованому топі і пальчатках елегатно притулилася до стіни.

"В нас вийшло дуже красиво і святково", - підписала фото зірка.

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Як відомо, Тayanna з тих, хто прагне зберігати натуральну красу. Раніше вона розказувала про відмову від ботоксу, крем-фаворит та лайфхаки у догляді за обличчям.