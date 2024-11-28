Найкращі сукні на Новий рік 2025: блиск, лелітки, банти та рукави-ліхтарики. Фото

Що одягнути на новий рік - питання, яке варто вирішувати заздалегідь. Один із найкращих варіантів - сукня. Цього сезону є безліч крутих варіантів Фото: Instagram

Вже за місяць ми зустрічатимемо новий 2025 рік. Час подумати про свій вечірній образ і заздалегідь обрати сукню.

Відзначається, що фаворитами серед кольорів будуть зелений, коричневий та золотий. Як їх втілити у трендовому одязі – розкаже ТаблоID.

Сукня з лелітками

Сукні з лелітками (паєтками) завжди були гарною ідеєю для нового року. Адже таке футуристичне ретро-міні непідвладне часу. Поєднувати таку сукню можна із туфлями на платформі та невеликим ансамблем аксесуарів.

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Джіджі Хадід доповнює образ неочікуваним аксесуаром - легким білим шарфом Фото: Instagram

Сукня без бретелей

Тренд на мінісукні без бретелей повертається. Обирайте яскраві відтінки, аби свято пройшло незабутньо. Пара туфель-човників та низька зачіска-шиньйон зроблять образ по-справжньому незабутнім.

Сміливий варіант для сміливих Фото: self-portrait.com

Сукня-блейзер

Сукня на новий рік у формі блейзеру – не лише стильний виклик для зустрічі нового року, але й вигідне капіталовкладення. Адже такий одяг можна буде носити і після 31 грудня, доповнивши образ босоніжками на ремінцях та макіяжем з акцентом на червоні губи.

Зверніть увагу на зачіску - волосся можна туго зав'язати у хвіст Фото: stories.com

Яскрава сукня

Якщо хочете бути помітною – обирайте яскраві кислотні відтінки. Така сукня міді на бретелях не залишить нікого байдужим. Вдало доповнять образ підбори, а от від прикрас можна узагалі відмовитися.

Грецька сукня

Виглядати елегантно на зустрічі із 2025 роком допоможе сукня у грецькому стилі. Варіант максі у поєднанні із масивними підборами на платформі та ефектними золотими прикрасами зроблять образ незабутнім.

Розкішний колір та драпірування - поєднання, що робить образ дорогим Фото: dvf.com

"Випускна" сукня

Ваша сукня на шкільний випускний могла б виглядати так. Та натомість це вбрання стане вдалим вибором для вечірки 2025. Структурована форма, блискучі банти – обирайте оксамитові чи інші відтінки. Не стримуйтеся у виборі туфель та іншого взуття – сріблясті аксесуари вдало розставлятимуть остаточні акценти.

Фактурні прикраси теж відіграють свою вагому роль Фото: Instagram

Сукня з рукавами-ліхтариками

Незабутні образи створюються тоді, коли є місце для креативу. Наприклад, його можна проявити у виборі такої сукні, де головним гравцем стануть рукава. Так звані "ліхтарики" не залишать нікого байдужим. Додайте вишукане кашемірове пальто і одразу вийдіть на новий рівень елегантності.

Блискучі текстури і переливи цього року у трендах Фото: rotatebirgerchristensen.com

Сукня в стилі ретро

Мода циклічна, і обираючи стильні образи, варто звернути увагу на ретро-варіанти. Як щодо вкороченої сукні з контрастним орнаментом у формі банта та накладними кишенями? Не вистачає лише сітчастих рукавичок для повного образу.

І знову банти - точно неможливо пройти повз Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про трендові піжами 2024. Та показував ТОП речей з 90-х, які ніколи не вийдуть з моди.