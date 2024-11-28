Найкращі сукні на Новий рік 2025: блиск, лелітки, банти та рукави-ліхтарики. Фото
Вже за місяць ми зустрічатимемо новий 2025 рік. Час подумати про свій вечірній образ і заздалегідь обрати сукню.
Відзначається, що фаворитами серед кольорів будуть зелений, коричневий та золотий. Як їх втілити у трендовому одязі – розкаже ТаблоID.
Сукня з лелітками
Сукні з лелітками (паєтками) завжди були гарною ідеєю для нового року. Адже таке футуристичне ретро-міні непідвладне часу. Поєднувати таку сукню можна із туфлями на платформі та невеликим ансамблем аксесуарів.
Сукня без бретелей
Тренд на мінісукні без бретелей повертається. Обирайте яскраві відтінки, аби свято пройшло незабутньо. Пара туфель-човників та низька зачіска-шиньйон зроблять образ по-справжньому незабутнім.
Сукня-блейзер
Сукня на новий рік у формі блейзеру – не лише стильний виклик для зустрічі нового року, але й вигідне капіталовкладення. Адже такий одяг можна буде носити і після 31 грудня, доповнивши образ босоніжками на ремінцях та макіяжем з акцентом на червоні губи.
Яскрава сукня
Якщо хочете бути помітною – обирайте яскраві кислотні відтінки. Така сукня міді на бретелях не залишить нікого байдужим. Вдало доповнять образ підбори, а от від прикрас можна узагалі відмовитися.
Грецька сукня
Виглядати елегантно на зустрічі із 2025 роком допоможе сукня у грецькому стилі. Варіант максі у поєднанні із масивними підборами на платформі та ефектними золотими прикрасами зроблять образ незабутнім.
"Випускна" сукня
Ваша сукня на шкільний випускний могла б виглядати так. Та натомість це вбрання стане вдалим вибором для вечірки 2025. Структурована форма, блискучі банти – обирайте оксамитові чи інші відтінки. Не стримуйтеся у виборі туфель та іншого взуття – сріблясті аксесуари вдало розставлятимуть остаточні акценти.
Сукня з рукавами-ліхтариками
Незабутні образи створюються тоді, коли є місце для креативу. Наприклад, його можна проявити у виборі такої сукні, де головним гравцем стануть рукава. Так звані "ліхтарики" не залишать нікого байдужим. Додайте вишукане кашемірове пальто і одразу вийдіть на новий рівень елегантності.
Сукня в стилі ретро
Мода циклічна, і обираючи стильні образи, варто звернути увагу на ретро-варіанти. Як щодо вкороченої сукні з контрастним орнаментом у формі банта та накладними кишенями? Не вистачає лише сітчастих рукавичок для повного образу.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про трендові піжами 2024. Та показував ТОП речей з 90-х, які ніколи не вийдуть з моди.