Кароль у обтислих спортлуках похвалилася рельєфним пресом. Фото
Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно прокоментувала чутки про роман з 30-річним бізнесменом, похизувалася своєю спортивною фігурою.
У своєму Instagram-каналі зірка показала фото у обтислому спортлуці.
На першому фото Кароль позує у чорному спортивному комбінезоні.
На іншому вона у лосинах та коротенькому топі хизується кубиками пресу.
"108 вітань сонцю - це 108 відтискань типу", - написала вона.
Нагадаємо, Тіна Кароль щодня займається спортом, зокрема, йогою. Якось вона хизувалася рельєфним тілом у складних позах.
Як відомо, раніше Кароль випустила лаконічний кліп на свій вірусний хіт.
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