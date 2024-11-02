Кароль у обтислих спортлуках похвалилася рельєфним пресом. Фото

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно прокоментувала чутки про роман з 30-річним бізнесменом, похизувалася своєю спортивною фігурою.

У своєму Instagram-каналі зірка показала фото у обтислому спортлуці.

На першому фото Кароль позує у чорному спортивному комбінезоні.

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Вочевидь, співачка займалася йогою

На іншому вона у лосинах та коротенькому топі хизується кубиками пресу.

"108 вітань сонцю - це 108 відтискань типу", - написала вона.

Таким тілом гріх не похвалитися

Нагадаємо, Тіна Кароль щодня займається спортом, зокрема, йогою. Якось вона хизувалася рельєфним тілом у складних позах.

Як відомо, раніше Кароль випустила лаконічний кліп на свій вірусний хіт.