63-річний Круз складає шлюбний контракт для де Армас та мріє про весілля, на яке прийде принц Вільям - інсайдери

Фото Getty Images

Голлівудьський актор Том Круз разом із адвокатами готує "куленепробивний" шлюбний контракт для своєї нової коханої, акторки Ани де Армас.

Про це пише видання Radar Online.

За словами друзів пари, роман Круза та Армас розвивався дуже стрімко, хоч пара й приховувала свої стосунки попервах. Проте, 63-річний актор готовий пов'язати своє життя з новою дівчиною узами шлюбу, тож перед тим, як проситиме її руки, вирішив підготувати шлюбний контракт. Таким чином зірка хоче уникнути помилок, яких припустився у попередніх трьох шлюбах.

"Том абсолютно закоханий в Ану, але за своєю природою він обережний. Після минулого досвіду він вважає за необхідне все чітко спланувати. Він хоче контракт, який не залишає місця для сумнівів – щось справедливе, прозоре та абсолютно надійне", - сказало джерело.

Крім того, інсайдери заявляють, що цей контракт не має нічого спільного з сумнівами Тома щодо Ани.

"Він хоче, щоб усе було підготовлено заздалегідь, тому щойно він робить пропозицію, жодних перешкод не буде. Щойно вона погодиться, угода вступить у дію", - йдеться у виданні.

Круз, статки якого оцінюються в 600 мільйонів доларів, доручив своїй юридичній команді розробити угоду, яка охоплюватиме активи, конфіденційність та те, що одне джерело назвало його "непідлягаючою обговоренню потребою в дискретності".

Здається, роман голлівудської парочки таки закінчиться весіллям Фото з Instagram Ани де Армас

Армас, чий власний капітал становить близько 20 мільйонів доларів, нібито спокійно ставиться до цього плану.

"Ана невимушена і, зазвичай, їй комфорно, коли Том бере на себе всю ініціативу. Вона розуміє, наскільки він уважний до деталей, і не заперечує. Том непохитний у тому, щоб вона сама переглянула угоду – він хоче, щоб вона була збалансованою для них обох", - додав інсайдер.

Також зазначається, що саме невимушеність Ани й привабила Тома.

"Вона — це все, що шукає Том — розумна, приголомшлива, вишукана і, перш за все, стримана. Він навіть називає її своїм "сховищем" і саме таку приватність він цінує найбільше", - зазначили наближені до пари.

До речі, пара вже почала обговорювати сімейні плани, оскільки Круз дуже хоче дітей. Крім того, за даними видання, підготовка до весілля акторів вже почалася.

"Він шукає дати та місця проведення. Том мріє, щоб на церемонії були принц Вільям і принцеса Кейт – це була б найвизначніша подія. Але для нього справжнім скарбом є Ана. Він налаштований зробити цей шлюб успішним і зробить усе можливе, щоб він був найкращим", - підсумувало джерело.

Нагадаємо, нещодавно інсайдери розповідали, що Том Круз активно шукає маєтки для спільного життя з Аною де Армас.

Як відомо, колишня дружина Круза, акторка Кеті Холмс несподівано відреагувала на чутки про роман екса та де Армас.