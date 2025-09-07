"Не бачить причин чекати": Круз шукає маєтки для спільного життя з колишньою Аффлека

Фото з Instagram

Американський актор Том Круз, здається, серйозно налаштований щодо роману з акторкою Аною де Армас. За даними інсайдерів, парочка вийшла на новий рівень стосунків.

63-річний актор шукає житло, де зможе жити разом з 37-річною де Армас, пише видання Radar Online.

До слова, зірка у пошуках не одного будинку, а двох - у Великій Британії й США. Адже Ана не готова повністю відмовитися від життя в Америці, де має власне житло у Вермонті.

"Минуло лише кілька місяців з початку роману, але Том діє швидко. Коли він чогось хоче, то хоче цього негайно. Він не бачить причин чекати, щоби почати жити разом і, здається, переконав у цьому Ану. Він її повністю підкорив романтичними жестами, і вона від нього у захваті", - сказало джерело.

Схоже, акторка по вуха закохана у Круза Фото з Instagram Ани де Армас

У Лондоні Том володіє таунхаусом, який ідеально підходить для життя у місті, але актор хоче просторого заміського маєтку, у якому б він та Ана могли потенційно ростити дітей.

І хоча парочка, схоже, готова до такого важливого кроку як спільне проживання, друзі Ани де Армас радять їй пригальмувати з цією ідеєю.

"Її близькі люди вважають, що купівля спільного майна - це трохи зарано. Але спробуйте її в цьому переконати! Вона каже, що все йде дуже добре й вона закохана. Проте друзі вважають, що це лише стадія закоханості, а реальність прийде потім", - додав інсайдер.

Нагадаємо, вперше про роман Тома Круза та Ани де Армас заговорили у лютому цього року, після того, як парочку підловили на побаченні у День закоханих.

Також вони разом відсвяткували 37-й день народження акторки.

