Тома Круза не було: Ана де Армас в оксамиті з баскою та декольте попозувала на прем'єрі свого фільму. Фото

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка, ймовірно, зустрічається з голлівудською знаменитістю Томом Крузом, відвідала берлінську прем'єру свого фільму "Джон Вік: Балерина".

На хіднику зірка показалась у чорній спокусливій максісукні з V-подібним вирізом та невеликим шлейфом. Оксамитове вбрання також мало додаткову баску на талії.

І хоча Ану й Тома вже не раз ловили разом на побаченнях, чоловік не був присутній на прем'єрі своєї коханої.

На акторці також було блискуче кольє, каблучка та елегантні сережки Фото Getty Images

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Одному з фанатів пощастило зустрітися з де Армас та зробити селфі Фото instagram

Нещодавно актрису і зірку "Місії нездійсненної" бачили на спільному святкуванні її дня народження. Інсайдери також розповідали, що Круз не проти витратити гроші на свою обраницю. Днями Ана вперше прокоментувала спільну роботу з Томом. Як відомо, декілька років тому вона зустрічалася з актором Беном Аффлеком.

А ще зірка у куцих шортах і топі позувала для глянцю і з оголеним животом показувалася на хіднику. Та і з глибоким декольте вона з'являється не вперше.