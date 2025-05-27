Тома Круза не було: Ана де Армас в оксамиті з баскою та декольте попозувала на прем'єрі свого фільму. Фото

Карина Тімкова - 27 травня, 14:00

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка, ймовірно, зустрічається з голлівудською знаменитістю Томом Крузом, відвідала берлінську прем'єру свого фільму "Джон Вік: Балерина".

На хіднику зірка показалась у чорній спокусливій максісукні з V-подібним вирізом та невеликим шлейфом. Оксамитове вбрання також мало додаткову баску на талії.

І хоча Ану й Тома вже не раз ловили разом на побаченнях, чоловік не був присутній на прем'єрі своєї коханої.

Ана де Армас в обтислій сукні посвітила декольте на хіднику

На акторці також було блискуче кольє, каблучка та елегантні сережки

Фото Getty Images

Дівчина Тома Круза з глибоким декольте попозувала з фанатом

Одному з фанатів пощастило зустрітися з де Армас та зробити селфі

Фото instagram

Нещодавно актрису і зірку "Місії нездійсненної" бачили на спільному святкуванні її дня народження. Інсайдери також розповідали, що Круз не проти витратити гроші на свою обраницю. Днями Ана вперше прокоментувала спільну роботу з Томом. Як відомо, декілька років тому вона зустрічалася з актором Беном Аффлеком.

А ще зірка у куцих шортах і топі позувала для глянцю і з оголеним животом показувалася на хіднику. Та і з глибоким декольте вона з'являється не вперше.

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Том Круз
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