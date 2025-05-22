Ймовірна пасія Круза в ефектних образах поспокушала стегнами на сторінках глянцю. Фото

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка, ймовірно, зустрічається з голлівудською знаменитістю Томом Крузом, стала головню героїнею нового випуску журналу ELLE España.

У рамках фотосесії знаменитість ефектно попозувала в світлих і спокусливих луках: коротесеньких шортах і смугастому топі, мініспідничці й светрі та у розстібнутому кардигані.

Вона грайливо позувала на білому фоні та вигиналася на підлозі.

37-річна Ана засвітила струнку талію Фото julien_vallon

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Зірка не проти показатися в пікантних позах

де Армас продемонструвала свій плаский живіт і стрункі ноги

І поспокушала своїми стегнами

Ану і 62-річного Тома все частіше помічають разом на побаченнях і на спільних святкуваннях. Круз навіть не проти витратити гроші на кохану.

Як відомо, раніше зірка була в стосунках з актором Беном Аффлеком. За інформацією ЗМІ, вони розсталися через його небажання одружуватись і мати ще дітей.

Також де Армас з'являлася на вечірці в топі та спідничці й позувала на хіднику з глибоким декольте. А ще її номінували на "Найкращу драматичну актрису" за байопік про Мерилін Монро.