Ймовірна пасія Круза в ефектних образах поспокушала стегнами на сторінках глянцю. Фото

Карина Тімкова - 22 травня, 16:45

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка, ймовірно, зустрічається з голлівудською знаменитістю Томом Крузом, стала головню героїнею нового випуску журналу ELLE España.

У рамках фотосесії знаменитість ефектно попозувала в світлих і спокусливих луках: коротесеньких шортах і смугастому топі, мініспідничці й светрі та у розстібнутому кардигані.

Вона грайливо позувала на білому фоні та вигиналася на підлозі.

Ана де Армас показаал струнку фігуру

37-річна Ана засвітила струнку талію

Фото julien_vallon

Дівчина Тома Круза повигиналася у короткій спідниці

Актриса похизувалася спокусливими формами

Ана де Армас розстібнула кофту для спокусливих фото

Акторка ефектно попозувала для глянцю

Дівчина Тома Круза показала сексуальні фото

Обраниця Круза наробила ефектних фото

Дівчина Тома Круза у топі та міні вигнулася для фото

Зірка не проти показатися в пікантних позах

Ана де Армас порсвітила струнким тілом

де Армас продемонструвала свій плаский живіт і стрункі ноги

Ана де Армас засвітила струнку талію в шортах

І поспокушала своїми стегнами

Ану і 62-річного Тома все частіше помічають разом на побаченнях і на спільних святкуваннях. Круз навіть не проти витратити гроші на кохану.

Як відомо, раніше зірка була в стосунках з актором Беном Аффлеком. За інформацією ЗМІ, вони розсталися через його небажання одружуватись і мати ще дітей.

Також де Армас з'являлася на вечірці в топі та спідничці й позувала на хіднику з глибоким декольте. А ще її номінували на "Найкращу драматичну актрису" за байопік про Мерилін Монро.

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