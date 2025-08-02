Матвієнко замилувала обіймами з Мірзояном, який з квітами зустрів її на пероні

Юлія Леськова - 2 серпня, 12:54
Тоня Матвієнко позує для фото
Фото з Instagram Тоні Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко замилувала кадрами зустрічі зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном. 

Тоня опублікувала чорно-біле відео, на якому Арсен зустрічає її поїзда з квітами. 

На кадрах подружжя ніжно цілується та обіймається. 


Арсен Мірзоян приніс квіти Тоні Матвієнко

Співачку з поїзда зустрів коханий чоловік

Арсен Мірзоян обіймає дружину

Тоня розчулила ніжним моментом між нею та коханим

Тоня Матвієнко показалася з чоловіком на вокзалі
Фото з Instagram Тоні Матвієнко

Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян живуть у шлюбі вже вісім років й мають спільну 9-річну дочку Ніну. 

Проте, сімейне життя - штука не проста, і Тоня говорить про це відверто. Вона пояснила, що у стосунках з коханим вони пережили дві кризи, які ледь не закінчилися розлученням. 

Також Тоня якось пояснила, чому їхня дочка записана на її прізвище, а не на чоловіка. 

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