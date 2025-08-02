Матвієнко замилувала обіймами з Мірзояном, який з квітами зустрів її на пероні
Співачка Тоня Матвієнко замилувала кадрами зустрічі зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном.
Тоня опублікувала чорно-біле відео, на якому Арсен зустрічає її поїзда з квітами.
На кадрах подружжя ніжно цілується та обіймається.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян живуть у шлюбі вже вісім років й мають спільну 9-річну дочку Ніну.
Проте, сімейне життя - штука не проста, і Тоня говорить про це відверто. Вона пояснила, що у стосунках з коханим вони пережили дві кризи, які ледь не закінчилися розлученням.
Також Тоня якось пояснила, чому їхня дочка записана на її прізвище, а не на чоловіка.
Приєднуйтесь до дискусії