"Італійська сім'я": Мірзоян у новому кліпі поголубився з Матвієнко. Відео

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Співак Арсен Мірзоян 24-го червня презентував відеокліп на пісню "Італійська сім'я". У головній ролі знялася його дружина та муза, співачка Тоня Матвієнко, про пристрасні стосунки з якою і оповідає трек.

Частина зйомок відбулася під час нещодавнього виступу Мірзояна на сцені столичного Жовтневого палацу, що надало кліпу додаткової атмосфери та щирості.

"Про наше подружжя ходить чимало пліток, і сам факт уваги до наших персон з боку жовтої преси не може не тішити. Щоб там не писали, нам вдвох прикольно", - зізнався Арсен.

Тоня та Арсен - "італійська сім'я"

"Ми обидва дуже емоційні, і завдяки цій пристрасті живе наше кохання. Про темперамент таких стосунків кажуть — італійська сім’я. Ця пісня — це трохи крапок над "і"", - додав артист.

Артистам одне з одним прикольно

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Нагадаємо, в травні Арсен і Тоня, які виховують спільну доньку Ніну, відзначили 8-річчя свого шлюбу. Матвієнко нещодавно розповідала, як вона реагує на залицяння фанаток до її чоловіка. ТаблоID пригадував, як починалася історія кохання зіркової парочки.