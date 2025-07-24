Матвієнко з двома доньками наробила кумедних кадрів на відпочинку в Іспанії

Тамара Кудрявченко - 24 липня, 11:15

Співачка Тоня Матвієнко з двома доньками відпочила на морі в Іспанії і показала кілька милих кадрів. 

На фото, які артистка виклала в сторіс Instagram, дівчата плескаються у хвилях, гуляють містом, ласують місцевими стравами тощо. 

Матвієнко з дочками на відпочинку

Тоня Мтавієнко зі своїми дівчатами з'їздила на море

І хоча Тоня не ставила геотегів, можна припустити, що відпочивала вона у Таррагоні. 


Доньки Тоні Матвієнко Ніна і Уляна

Уляна і Ніна накупалися і розбавили мамин контент смішними фото

Як відомо, старша Уляна вже знімає для мами кліпи

Як відомо, старша Уляна вже знімає для мами кліпи

Тоня Матвієнко з двома доньками

А 9-річна Ніна поки що робить для мами селфі

Що може бути краще за паелью в Іспанії?
Що може бути краще за паелью в Іспанії?
Ця вуличка дуже схожа на Таррагону

Ця вуличка дуже схожа на Таррагону

Нагадаємо, на початку цього місяця Тоня потрапила в неприємну історію з таксистом, який на неї напав. 

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Тоня Матвієнко
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