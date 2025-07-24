Матвієнко з двома доньками наробила кумедних кадрів на відпочинку в Іспанії
Співачка Тоня Матвієнко з двома доньками відпочила на морі в Іспанії і показала кілька милих кадрів.
На фото, які артистка виклала в сторіс Instagram, дівчата плескаються у хвилях, гуляють містом, ласують місцевими стравами тощо.
І хоча Тоня не ставила геотегів, можна припустити, що відпочивала вона у Таррагоні.
Нагадаємо, на початку цього місяця Тоня потрапила в неприємну історію з таксистом, який на неї напав.
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