Матвієнко з двома доньками наробила кумедних кадрів на відпочинку в Іспанії

Співачка Тоня Матвієнко з двома доньками відпочила на морі в Іспанії і показала кілька милих кадрів.

На фото, які артистка виклала в сторіс Instagram, дівчата плескаються у хвилях, гуляють містом, ласують місцевими стравами тощо.

Тоня Мтавієнко зі своїми дівчатами з'їздила на море

І хоча Тоня не ставила геотегів, можна припустити, що відпочивала вона у Таррагоні.

Уляна і Ніна накупалися і розбавили мамин контент смішними фото

Як відомо, старша Уляна вже знімає для мами кліпи

А 9-річна Ніна поки що робить для мами селфі

Що може бути краще за паелью в Іспанії?

Ця вуличка дуже схожа на Таррагону

Нагадаємо, на початку цього місяця Тоня потрапила в неприємну історію з таксистом, який на неї напав.