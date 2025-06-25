"Розбавилась кров": Матвієнко пояснила, чому Мірзоян не схотів дати їхній доньці своє прізвище

Ніна - єдина донька Арсена Мірзояна. Від попереднього шлюбу в артиста є двоє синів Фото з Instagram Мірзояна

Співачка Тоня Матвієнко пояснила, чому їхня з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном, 9-річна Ніна не носить його прізвище. Записати дівчинку саме Ніною Матвієнко було рішенням самого артиста.

Як розказала Тоня в "Екзамені" Маші Єфросининій, вона навіть думки не допускала, що дочка матиме якесь інше прізвище, крім Мірзоян, тож і ім'я для неї запропонувала за критерієм поєднуваності та на честь своєї мами.

"Пішли її реєструвати, і йому дають (бланк), щоби він написав, як правильно внести ім'я і прізвище. Він це все вніс, мене не питаючи. Я потім побачила, що він написав "Ніна Матвієнко". Я спитала, чому так. Ні, я спочатку: "Ти прикалуєшся?" Бо, знаючи Арсена, вирішив посміятися, може", - пригадала співачка.

Зі слів Тоні, Арсен пропонував назвати доньку Тамарою, а от питання прізвища вони взагалі не обговорювали

Тоня вважає, що Арсен вчинив так, навіть не порадившись із нею, бо знав, що їй буде приємно.

"Він сказав, що це дівчинка і вона, можливо, все рівно потім прізвище змінить. Я не хотів би, щоби вона була Мірзоян. По-перше, каже, я не знаю свого батька. І як прізвище Мірзоян піде далі в покоління, він цього не заслуговує", - зазначила артистка.

Зі слів Матвієнко, її чоловік, чий батько пішов із родини, коли Мірзояну було лиш декілька років, у школі стикався з булінгом через вірменське походження.

"Уже стільки після того вірменина розбавилась кров, я народився, потім діти, Ніна, навіщо це нести? Я хочу, щоб було в неї українське ім'я і вона продовжила ваш рід Матвієнків", - переповіла Тоня слова Арсена.

Арсен вирішив, що Ніна має продовжити рід Матвієнків

Співачка пригадала, як відреагувала на ту новину її мама, Ніна Митрофанівна.

"У мене мама пішла і окуляри взяла, коли ми принесли свідоцтво про народження. Довго стояла на порозі і дивилась. Але їй було так приємно, що на честь неї онука", - поділилася вона.

Нагадаємо, нещодавно Тоня розповіла, що Ніна переживає вікову кризу. Арсен щодо цього з дружиною не погоджується.