Матвієнко розказала, чому припинила викладацьку діяльність та про спільний відпочинок із дочкою та її хлопцем

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Виявляється, співачка Тоня Матвієнко звільнилася з посади викладачки вокалу у Київському Національному університеті культури і мистецтв.

Як розказала 43-річна артистка в проєкті "Муз_Тренд", вона прийняла таке рішення через втому.

"Я вже не викладаю. У мене за пів року вийшло три пісні, у мене так давно не було. Я вже не викладачка. Я втомилася. Пропрацювала з вересня по травень (2023 року). Я здулася як м'ячик", - пояснила Матвієнко.

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Через роботу в університеті співачка зазнала проблем із творчістю

"Зрозуміла, що не можу все встигати, знаєте, як на двох стільцях сидіти. Мене кликали за кордон, а ти відповідальна й не можеш поїхати. Я стала менше їздити на благодійні концерти, бо був пріоритет університет. Я так не хочу. Поки мене запрошують і мені є кому співати, я краще буду це робити", - додала Тоня.

Артистка також розказала про професійне і особисте життя майже 26-річної доньки Уляни. За словами самої дівчини, вона працює помічницею режисера на знімальному майданчику. Уляна також перебуває у стосунках з хлопцем.

"Вона працює, живе з хлопцем, вона доросла. Ми разом з нею і її хлопцем відпочивали в Яремче цьогоріч. В мене був бартер, я його побалувала", - розповіла Тоня про спільний відпочинок з обранцем доньки.

Матвієнко з донькою Уляною

Нагадаємо, раніше Матвієнко відповідала, якою тещею буде та чи думає про статус бабусі.