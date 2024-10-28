Матвієнко розказала, чому припинила викладацьку діяльність та про спільний відпочинок із дочкою та її хлопцем

Марія Мельник 28 жовтня, 14:00
Тоня Матвієнко про роботу і доньку
скрін з відео

Виявляється, співачка Тоня Матвієнко звільнилася з посади викладачки вокалу у Київському Національному університеті культури і мистецтв.

Як розказала 43-річна артистка в проєкті "Муз_Тренд", вона прийняла таке рішення через втому.

"Я вже не викладаю. У мене за пів року вийшло три пісні, у мене так давно не було. Я вже не викладачка. Я втомилася. Пропрацювала з вересня по травень (2023 року). Я здулася як м'ячик", - пояснила Матвієнко.


Через роботу в університеті співачка зазнала проблем із творчістю

Через роботу в університеті співачка зазнала проблем із творчістю

"Зрозуміла, що не можу все встигати, знаєте, як на двох стільцях сидіти. Мене кликали за кордон, а ти відповідальна й не можеш поїхати. Я стала менше їздити на благодійні концерти, бо був пріоритет університет. Я так не хочу. Поки мене запрошують і мені є кому співати, я краще буду це робити", - додала Тоня.

Артистка також розказала про професійне і особисте життя майже 26-річної доньки Уляни. За словами самої дівчини, вона працює помічницею режисера на знімальному майданчику. Уляна також перебуває у стосунках з хлопцем.

"Вона працює, живе з хлопцем, вона доросла. Ми разом з нею і її хлопцем відпочивали в Яремче цьогоріч. В мене був бартер, я його побалувала", - розповіла Тоня про спільний відпочинок з обранцем доньки.

Матвієнко з донькою Уляною

Матвієнко з донькою Уляною

Нагадаємо, раніше Матвієнко відповідала, якою тещею буде та чи думає про статус бабусі.

Читайте також:

Матвієнко з 8-річною донечкою покривлялися на камеру задля кумедних фото

Мірзоян і Матвієнко показалися з 8-річною донькою на тлі гірського краєвиду. Фото

Матвієнко розказала, чому припинила викладацьку діяльність та про спільний відпочинок із дочкою та її хлопцем

Тоня Матвієнко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів