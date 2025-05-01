Мадонна у "Жінка-кішка", а Траволта у "Форрест Гампі": топ-10 акторів, які відмовилися від культових ролей

Уявіть Мерилін Монро замість Одрі Гепберн у "Сніданку у Тіффані" або Вілла Сміта у ролі Нео з "Матриці" – звучить дивно, чи не так? Проте це могло стати реальністю, якби не відмова цих акторів.

ТаблоID зібрав найбільш несподівані відмови зірок від ролей, які стали культовими. Спойлер: деякі з них шкодують й досі.

Мерилін Монро у "Сніданок у Тіффані"

Фільм "Сніданок у Тіффані", по мотивах однойменної книги Трумена Капоте, став культовим. А уявити когось іншого у головній ролі, окрім Одрі Хепберн – просто неможливо. Проте цікаво, що зіграти Голлі Голайтлі мала Мерилін Монро. Ба більше, Трумен Капоте у своїй книзі буквально мав на увазі саме легендарну білявку. Тож коли справа дійшла до екранізації, ніхто інший і не обговорювався. Навіть сценарист фільму, Джордж Аксельрод, написав сценарій під Монро.

Зараз у це дуже складно повірити Колаж ТаблоID (Фото Getty Images/Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані")

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Але Мерилін відмовилася. Якщо точніше, блондинку відмовив від цієї ролі її тренер з акторської майстерності Лі Страсберг, бо вважав, що ця роль погано вплине на її імідж.

Коли Одрі Гепберн отримала роль, Трумен Капоте дуже образився на кіностудію Paramount і заявив, що ті перехитрили його у всіх відношеннях.

Клер Дейнс у "Титаніку"

Зірка "Ромео + Джульєтта" Клер Дейнс була запрошена на головну роль у "Титаніку", проте вона відмовилася від цієї пропозиції. За її словами, до неї був "сильний інтерес", бо вона щойно чудово зіграла у тандемі з Леонардо Ді Капріо. Проте Дейнс знала, що фільм стане величезним хітом і не була до цього готова.

Не бачите схожість між акторками? Колаж ТаблоID (Кадр з "Ромео + Джульєтта"/Кадр з "Титанік")

Ніколас Кейдж у "Володар перснів"

В інтерв'ю журналу Newsweek Ніколас Кейдж розповів, що відмовився від ролі Арагорна у "Володарі перснів" через зобов'язання, які він взяв на себе.

"У моєму житті в той час відбувалися різні події, які не дозволяли мені подорожувати і бути далеко від дому протягом трьох років", – сказав він.

Він також додав, що не шкодує про це, тому що тепер може насолоджуватися франшизою як фанат.

Ніколас Кейдж може насолоджуватися улюбленою історією Колаж ТаблоID (Фото Getty Images/Кадр з "Володар перснів"

Джон Траволта у "Форрест Гамп"

Зірка "Кримінального чтива" Джон Траволта відмовився від головної ролі у фільмі "Форрест Гамп". У свою чергу, Том Хенкс замінив його і отримав свій другий "Оскар" як найкращий актор, а фільм став класикою кіно.

Цікаво, що Траволта також відмовився від двох інших фільмів, в яких пізніше був запрошений Том Хенкс, – "Сплеск" і "Аполлон 13".

Можливо у акторів схожий типаж? Колаж ТаблоID (Кадр з "Кримінальне чтиво"/Кадр з "Форрест Гамп")

До речі, Траволта не шкодує, що відмовився від тих фільмів, які зрештою дісталися Хенксу.

"Якщо я не робив щось, що робив Том Хенкс, то я робив щось інше, що було не менш цікаве або веселе", – заявив Джон.

Вілл Сміт у "Матриці"

Уявляете у ролі Нео з "Матриці" когось іншого, окрім Кіану Рівза? А от спробуйте, бо ця роль мала дістатися Віллу Сміту, але він відмовився від культої франшизи, бо не зовсім зрозумів цей кіновсесвіт.

Пізніше Сміт зазначав, що відмова була найкращим рішенням у довгостроковій перспективі.

"Я б абсолютно зіпсував "Матрицю". На той момент я був недостатньо розумний як актор, щоб дозволити фільму бути таким, яким він є. Тоді як Кіану навпаки", – зізнавався актор.

Неможливо уявити "Матрицю" без Кіану Рівза Колаж ТаблоID (Фото Getty Images/Кадр з "Матриця")

Джек Ніколсон у "Хрещений Батько"

В інтерв'ю 2004 року для Movieline Джека Ніколсона запитали, чи був потенційно хітовий фільм, від якого він відмовився, бо знав, що не підходить для нього. Ніколсон відповів - "Хрещений батько".

"Тоді я вважав, що індіанці повинні грати індіанців, а італійці - італійців. Було багато акторів, які могли б зіграти Майкла, в тому числі і я, але Аль Пачіно був Майклом Корлеоне. Я не можу придумати кращого компліменту для нього", - поділився актор.

Не хочеться сперечатися з Ніколсоном Колаж ТаблоID (Фото Getty Images/Кадр з "Хрещений батько")

Рейчел МакАдамс у "Диявол носить Прада"

Режисер "Диявол носить Prada" Девід Френкель розповідав, що Енн Гетевей була "першою і єдиною актрисою", котра підходила на роль Енді Сакс. Проте Гетевей затримувала свою відповідь, тому на роль почали розглядати і інших акторок, зокрема Рейчел МакАдамс, Скарлетт Йоханссон та Кірстен Данст.

"Студія дуже хотіла Рейчел МакАдамс, а вона просто не бажала зніматися. Гадаю, їй пропонували тричі, а вона все відмовлялася. У той час було легко сприйняти цей фільм як якусь спрощену казку про Попелюшку, а МакАдамс хотіла брати участь у більш складних проєктах. Я говорив з нею вже після зйомок, і вона лише похитала головою", – розказував режисер.

Думаємо, Рейчел шкодує Колаж ТаблоID (Кадр з "Добрий ранок!"/Кадр з "Диявол носить Прада")

Мішель Пфайффер у "Мовчання ягнят"

Після того, як актриса Мішель Пфайффер і режисер Джонатан Демме плідно попрацювали над "Заміжня за мафією", Демме навіть не уявляв когось іншого у головній ролі його наступного фільму "Мовчання ягнят".

Пфайффер з радістю прочитала сценарій і... відмовилася, посилаючись на те, що історія надто похмура, а вона надто боязлива. Її місце зайняла Джоді Фостер, хоч режисер і не був цим задоволений, і отримала свій другий "Оскар" за цю роль.

Знову схожість? Колаж ТаблоID (Кадр з "Обличчя зі шрамом"/Кадр з "Мовчання ягнят")

Мадонна у "Жінка-кішка"

Мішель Пфайффер у ролі жінки-кішки – одне з найкращих виконань цієї героїні коміксів. Утім, вона не була першою кандидатурою на цю роль. У 2021 році в ефірі The Tonight Show Джиммі Феллон запитав Мадонну, чи правдиві давні чутки про те, що вона відмовилася від ролі жінки-кішки, на що та погодилася і зізналася, що дуже шкодує про це.

Мадонна дуже шкодує Колаж ТаблоID (Фото Steven Meisel for Vanity Fair/Кадр з фільму "Жінка-кішка"

Вігго Мортенсен у франшизі "Люди Ікс"

За кілька років до зйомок у "Володарі перснів" Вігго Мортенсен зустрівся з режисером фільму "Люди Ікс" Браяном Сінгером, щоб обговорити його роль Росомахи. Мортенсен вже спочатку не був упевнений, що погодиться на участь у картині, оскільки йому не подобалася думка про те, що доведеться грати одного й того ж персонажа протягом наступних кількох років. Рішення Мортенсена не грати цю роль зміцнилося, коли його син Генрі, фанат "Людей Ікс", сказав йому, що сценарій "неправильний".

Врешті Росомаху зіграв Х'ю Джекман, і, схоже, це був найправильніший вибір.

Врешті-решт усе складається так, як потрібно Колаж ТаблоID (Кадр з "Володар перснів"/Кадр з "Люди Ікс")

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про акторів, котрі екстримально вживалися у свої ролі, наче це було настільки необхідно (ні).