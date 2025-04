Х'ю Джекман підірвав мережу запальними танцями та дорікнув Рейнольдсу за "Дедпула". Відео

Австралійський актор Х'ю Джекман потішив шанувальників запальними танцями на репетиції до виступу на Radio City Music Hall, де він представляє музично-танцювальну програму From New York, With Love.

Відео він показав у своєму Instagram.

На репетиції 56-річна зірка Голлівуду і Бродвея активно відточував танцювальні рухи та співав.

Джекман старанно тренується для свого шоу

Як відомо, актор вміє і танцювати, і співати

Скріншот з Instagram Х'ю Джекмана

До речі, як пише видання Daily Mail, Джекман під час свого шоу поскаржився глядачам на свого найкращого друга та колегу по фільму "Дедпул і Росомаха" Раяна Рейнольдса.

За словами Х'ю, Раян, який є сценаристом, не включив його у танцювальний номер у кінострічці під пісню гурту NSYNC "Bye Bye Bye".

"Лише не кажіть Раяну. Мені не потрібно зніматися в кожній сцені фільму. Але Раян — сценарист. І коли я бачу сценарій, я бачу, що сцена, в якій мене немає, є початковою послідовністю, яка є танцювальним номером до пісні NSYNC. В одній сцені, де я не беру участь, є танець. Раян, він дуже талановитий, але хіба танцює?" - сказав актор.

Як відомо, у вересні 2023 року Х'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс заявили про розлучення. Щоправда, подружжя досі не розпочало шлюборозлучний процес, оскільки не можуть домовитися про поділ майна.

Зазначається, що причиною розриву шлюбу після 27 років спільного життя, стало те, що зірка закохався в акторку Саттон Фостер, з якою вони разом працювали над бродвейським шоу.

До речі, Фернесс звинувачувала Раяна Рейнольдса і його дружину Блейк Лайвлі в тому, що ті знали про зраду Джекмана і мовчали.

В січні 2025 року Х'ю перестав приховувати стосунки з Саттон.

До речі, інсайдери стверджують Деборра-Лі не вірить у довготривалість стосунків екса з Фостер.