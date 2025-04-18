Життя у в'язниці, бійки з незнайомцями і продаж наркотиків: топ-10 зірок, які екстремально вживалися у ролі. Фото

Іноді одного таланту недостатньо для того, щоб далеко просунутися в кінобізнесі.

Від дієти, вивчення нової мови до вступу до справжньої балетної академії, як це зробила Наталі Портман для фільму "Чорний лебідь", – є безліч прикладів, коли актори робили чимало для своїх ролей. Проте були випадки, коли зірки йшли на екстремальні речі, аби буквально ототожнитися зі своїми героями.

ТаблоID вирішив розповісти про жертви акторів задля своїх ролей, котрі навіть здаються зайвими.

Джеймі Дорнан

Зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан для своєї ролі серійного вбивці у телесеріалі "Падіння" вирішив вжитися у свого персонажа кримінальним чином. Одного разу актор переслідував жінку, щоб відчути як це.

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"Я пішов за жінкою з поїзда, щоб побачити, як це – переслідувати когось. Я дійсно тримав дистанцію", – розповів він в інтерв'ю LA Times.

Чи було це так необхідно для розуміння персонажа? Кадр з серіалу "Падіння"

Актор ділився, що жінка вийшла на кілька зупинок раніше, ніж він планував, тож вирішив "зробити це".

"Я пройшов за нею кілька вуличних поворотів, а потім такий: "Що ти робиш? "Що ти робиш?" – підсумував Дорнан.

Аарон Екгарт

Актор Аарон Екгарт, відомий ролями у фільмах "Темний рицар" та "Падіння Олімпу", якось прикинувся, що втратив дитину, щоб відвідувати групу для підтримки батьків, котрі зіштовхнулися з цим горем насправді. Історія сталася, коли актор готувався до фільму "Кроляча нора", де зіграв батька, у котрого загинув син у автокатастрофі.

Екгарт вирішив брехати, щоб послухати батьків Кадр з фільму "Кроляча нора"

"Збори дуже тихі. Там 10 людей, сімейні пари. Їхні діти померли зовсім недавно. Ми сиділи в колі. Потім одна людина розповідає, потім друга, третя і доходить черга до мене. І на той момент я був настільки розчулений, що просто почав розповідати деталі історії", – пригадував актор.

За словами Екгарта, він розгубився, що мав вигадувати свою історію, проте у якийсь момент сам повірив у власну брехню.

Бен Фостер

Готуючись до "Альфа-дог", Бен Фостер жив на вулицях Лос-Анджелеса, "мочився в штани, як і всі інші", щоб підготуватися до ролі ветерана, який не має житла і підсаджується на важкі наркотики. Актор не вживав ту ж речовину, як його герой, але допустив, що вживав інші наркотики.

Така відданість професії може навіть лякати Кадр з фільму "Альфа-дог"

"З усією відвертістю скажу, що я тусувався з хлопцями і купував їхні наркотики. Я втрачав друзів через це. Близькості до них (заборонених речовин - ред.) було достатньо", – сказав він.

Фостер також використовував очні краплі від глаукоми, щоб посилити вигляд залежної людини.

Дон Чідл

Актор Дон Чідл вирішив піти ще далі і задля ролі продавав наркотики, щоб зрозуміти свого героя у фільмі "Бруклінські копи".

Може це жарт? Кадр з фільму "Бруклінські копи"

"Коли я дізнався, що отримав роль, я пішов до місцевого фармацевтичного дистриб'ютора, взяв пакетик і почав продавати наркотики. Я ніколи не робив цього раніше. Я актор-методист, мені довелося зрозуміти це з нуля", – розповів Чідл в інтерв'ю Blackfilm.

У висновку Чідл все ж вирішив, що "бути актором краще, ніж продавати наркотики".

Шая Лабаф

Скандальний актор Шая Лабаф вживав психоделіки, щоб підготуватися до ролі у фільмі "Небезпечна ілюзія (Закохатися до смерті)". Ба більше, актор фактично був "під кайфом" під час зйомок сцен, де його персонаж перебував так само під наркотичним спʼянінням.

Чи варто ризикувати здоровʼям? Кадр з фільму "Небезпечна ілюзія (Закохатися до смерті)"

"Можна зіграти кислотний трип, як у фільмі "Гарольд і Кумар відриваються", а можна бути насправді під кислотою. Шон Пенн фактично був прикутий до електричного стільця у фільмі "Мрець іде" - ось, на що я рівняюся", – пояснив Лабаф.

До речі, це не єдиний випадок, коли Шая Лабаф йшов на екстремальні вчинки. Заради ролі у "Лють" він спилив собі частину зуба, по-справжньому робив порізи на обличчі і не приймав душ, щоб "краще зрозуміти персонажа, який живе в окопах".

Вірогідно, колегам було нелегко знаходитися поряд з ним Кадр з фільму "Лють"

Роберт Паттінсон

Зірка "Сутінки" Роберт Паттінсон для ролі у кримінальній драмі "Гарні часи" влаштувався на роботу на автомийку. Щоправда, протримався там лише день. Також Паттінсон виходив в образі гуляти містом і жив у тому ж підвальному приміщенні, що і його герой. Але це не все.

"Я жодного разу не відкривав штори, не міняв простирадла за ці два місяці, що я там жив, і просто спав у своєму одязі", – розповів він.

Паттінсон перетворився на свого героя Кадр з фільму "Гарні часи"

Паттінсон настільки вжився у роль дивака, що жінка, яка жила вище поверхом, постійно намагалася дізнатися, що з ним відбувається.

"Я весь час був сам по собі. Їв тільки консерви з тунцем. Напевно, у мене зараз ртутне отруєння. Це все, що там було: тунець, гострий соус і капсули Nespresso", – розповідав Паттінсон.

Раян Гослінг

Голлівудська зірка Раян Гослінг настільки старанно вживався у роль психопата з "Милі кості", що був звільнений і його замінили актором Стенлі Туччі.

Після того, як Гослінг пройшов кастинг, він почав пити розтоплене морозиво і набрав 27 кг, тому що " вважав, що персонаж повинен важити багато". Однак він не повідомив про це режисера Пітера Джексона, який мав інше уявлення про героя. Коли Гослінг з'явився на знімальному майданчику – Джексон звільнив його.

Щось Гослінг перестарався Фото Gregory Harris

Деніел Дей-Льюїс

Актор Деніел Дей-Льюїс під час зйомок у фільмі "Банди Нью-Йорка" виходив на вулицю і влаштовував бійки з незнайомцями, а також став учнем м'ясника.

Також актор відмовився носити тепліше пальто, бо воно не відповідало стилю, і підхопив пневмонію. Тоді Дей-Льюїс не захотів лікуватися сучасною медициною, бо її не існувало в 19-му столітті, у котрому жив його герой.

Добре, що актор не помер Кадр з фільму "Банди Нью-Йорка"

А щоб підготуватися до ролі помилково звинуваченого у фільмі "В ім'я батька", Дей-Льюїс жив у тюремній камері протягом двох днів (за деякими даними, трьох) без їжі і води. Йому стукали в двері кожні 10 хвилин, щоб він не міг спати. Крім того, члени команди словесно ображали його і обливали холодною водою, а потім 9 годин піддавали імітації допиту.

Актор також схуд на майже 23 кг і кілька тижнів говорив лише з ірландським акцентом.

Деніел Дей-Льюїс славиться своєю відданістю роботі Кадр з фільму "В імʼя батька"

Бенедикт Камбербетч

Один з найбільш відомих Шерлоків Холмсів Бенедикт Камбербетч задля ролі у фільмі "У руках пса" жив на ранчо. За цей час актор навчився пасти корів і каструвати биків.

А бика каструвати було обовʼязково? Кадр з фільму "У руках пса"

Камбербетч не хотів виходити з образу під час зйомок, тож не мився і не прав одяг, оскільки це допомагало йому залишатися в образі. До того ж, актор був грубим з колегами.

Леонардо ДіКапріо

Памʼятаєте, як ходило чимало мемів з проводу того, що Леонардо ДіКапріо ніяк не отримає "Оскар"? Здається, актор тоді сприйняв ті жарти серйозно, тож до своєї ролі у "Легенда Г’ю Гласса", або "Уцілілий", Ді Капріо підготувався з усією наполегливістю.

Лео вирішив зупинити потік мемів Кадр з фільму "Ленеда Гʼю Гласса"

Актор їв сиру печінку, спав у туші мертвої тварини, а також провів багато часу в дикій природі. Під час зйомок Лео постійно терпів мороз і можливе переохолодження, купався в замерзлій річці і ночував у наметовому містечку при екстремально низьких температурах.

Врешті-решт, його витримка і праця окупилися – ДіКапріо нарешті отримав свій перший "Оскар" за цю роль. Але... чи було все це дійсно необхідно?

Нагадаємо, ТаблоID писав про екстремальні схуднення зірок для своїх ролей.