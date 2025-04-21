Мадонна у кролячих вушках та в обіймах бойфренда показала, як святкувала Великдень із найближчими
Співачка Мадонна з тих зірок, для кого родина - на першому місці.
У своєму Instagram 66-річна артистка показала, як в оточенні близьких людей провела Великдень.
"Великодній вікенд виглядав так", - підписала фото Мадонна.
Як відомо, родина Мадонни - чимала. Співачка має 28-річну Лурдес, 24-річного Рокко, 19-річного Девіда, 18-річну Мерсі та 12-річних близнючок Стеллу й Естер. Родина нерідко збирається разом і має багато спільних фото.
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