Мадонна у кролячих вушках та в обіймах бойфренда показала, як святкувала Великдень із найближчими

Марія Мельник - 21 квітня, 10:45

Співачка Мадонна з тих зірок, для кого родина - на першому місці.

У своєму Instagram 66-річна артистка показала, як в оточенні близьких людей провела Великдень.

"Великодній вікенд виглядав так", - підписала фото Мадонна.

Мадонна з доньками-близнючками

Близнючки Стелла та Естер з мамою (дівчат зірка удочерила у Малаві)


Мадонна з сином
Співачка з сином від британського режисера Гая Річі, 24-річним Рокко, який заробляє на життя мистецтвом
Мадонна з коханим

Співачка зі своїм коханим, молодшим на 38 років

Мадонна в оточенні близьких
Мадонна з коханим

А ще у листопаді ходили чутки, що зірка розійшлась зі своїм бойфрендом Акімом Моррісом

Мадонна з близнючками

Доньки зірки - спортсменки і полюбляють футбол

Фото в дусі Мадонни

Фото в дусі Мадонни

Як відомо, родина Мадонни - чимала. Співачка має 28-річну Лурдес, 24-річного Рокко, 19-річного Девіда, 18-річну Мерсі та 12-річних близнючок Стеллу й Естер. Родина нерідко збирається разом і має багато спільних фото.

Читайте також:

"Нарешті хлопець її віку": відлучена від церкви Мадонна збурила мережу згенерованими ШІ фото з Папою Римським

Мадонна на цвинтарі посвітила сосками у прозорому корсеті для короткометражки про смерть

"Мадонна дивиться на свою нову пластику": Монро з гумором продемонструвала, що зробила з її лицем алергія. Відео

Мадонна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів