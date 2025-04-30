Зірка "Володаря перснів" Мортенсен засвітився у футболці з тризубом. Відео
Американський актор Вігго Мортенсен став одним із туристів, чиї плани дещо порушив нещодавній блекаут в Іспанії. 66-річну зірку "Володаря перснів" на залізничному вокзалі в Барселоні перестріли журналісти газети ARA.
Даючи їм коментар, Вігго продемонстрував чудове володіння іспанською - а ще свою футболку з тризубом.
Мортенсен розказав, що мав вирушити потягом до Мадрида напередодні, але через блекаут йому це не вдалося. До змін у розкладі потягів та затримок актор поставився з розумінням.
"Це нормально, після того, що трапилося", - сказав він, відзначивши, що люди довкола "дуже терплячі".
Як відомо, Мортенсен під час повномасштабної війни неодноразово висловлював свою підтримку Украні, а торік приїздив до Чернівців на кінофестиваль.
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