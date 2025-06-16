Спідниці-бульбашки, банти і вайб 90-х: трендові весільні сукні і аксесуари 2025. Фото

Весілля - беззаперечно, особливий день. Все має скластися ідеально, а весільна сукня повинна бути неперевершеною. 2025 рік обіцяє бути яскравим для майбутніх наречених, зважаючи на всі приголомшливі тренди, які є актуальними на подіумах у світі весільної моди.

Від вінтажних до сучасних силуетів - ТаблоID зібрав найактуальніші весільні сукні.

Повітряні спідниці

Сюрпризом цього сезону стало повернення спідниць-бульбашок. Цей об'ємний поділ створюється шляхом драпірування тканини, яка огортає сукню знизу, надаючи їй пишної форми. Повітряна спідниця здатна додати сукні ніжності та гламурної драматичності.

Весільні сукні з обʼємними спідницями - це модно Фото з сайту Dana Harel Design

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Драпіровані баски

Баски стали невід'ємною частиною весільного світу, і практично кожен дизайнер використовує цей елемент у своїх колекціях. Одним із трендів, який викликав справжній фурор, є поєднання низької лінії талії з драпіруванням тканини, що створює ефект м'якого облягання фігури. Дизайнери пропонують подібні силуети, як для мінімалістичних наречених, так і для тих, що полюбляють максимальну розкіш.

Сукня богині Фото Enaura

Банти

Банти були трендом весіль 2024 року: витончені стрічки прикрашали все, від хвостиків до свічників. Тож була висока імовірність, що вони переживуть момент і вийдуть з моди. Утім вони виявилися вічним елементом, особливо у світі весільних суконь. Від милих маленьких акцентів до громіздких і помітних - на весільні сукні 2025 продовжуватимуть пов'язувати банти.

Банти все ще в тренді Фото Lihi Hod

Вайб 90-х

Уявіть собі весільні сукні-корсети з видимими кісточками, двочастинні комплекти, що облягають фігуру, та чисті, лаконічні лінії, які викликають ностальгію і водночас здаються сучасними. Це відродження відповідає зростаючій популярності весільних образів, які є невимушено сексуальними, з ідеальним поєднанням структури та простоти.

Якщо ви шукаєте свіжі, вишукані та трохи несподівані ідеї для весільної сукні, то тренд 90-х років - це те, на що варто звернути увагу.

90-ті дійсно легендарна епоха Фото Isabell Kristen

Мереживні

З плином часу, коли шовк і атлас довго залишалися на вершині фешнпозицій, мереживо знову повертається.

Мереживо досягло свого піку популярності в 2011 році, коли Кейт Міддлтон обрала весільну сукню від Alexander McQueen для свого весілля з принцом Вільямом. Хоч ця тканина ніколи й не виходило з моди як весільний елемент, її популярність в останні роки знизилася. Проте у 2025-му правила гри знову змінилися.

Мереживо знову в моді Фото Allure Bridals

Корсети

Весільні сукні з корсетом стануть однією з найпомітніших тенденцій весільного одягу в 2025-му, пропонуючи ідеальний баланс між структурою і романтикою.

Від м'яких, ледь помітних кісточок до драматичних, затягнутих силуетів, корсети використовуються для створення красивих скульптурних форм, що підкреслюють красу тіла.

Корсети актуальні як ніколи Фото Agnieszka Swiatly

Міні

Весільна мінісукня - ідеальний варіант для сучасних наречених, які хочуть заявити про себе, продемонструвати гарні ніжки або просто стильно танцювати всю ніч. Такий святковий наряд став квінтесенцією грайливого, сповненого індивідуальності духу, який визначає тенденції весільних суконь на 2025 рік.

Для сміливих наречених Фото Vivienne Westwood

Фата

У певний період більшість наречених відмовилися від фати, але у 2025 році вона повернулася і стала яскравішою, ніж будь-коли раніше. Від вишитих, кольорових, з 3D квітами до грайливих коротких і навіть ультрагламурної іспанської мантільї (фата з високом гребнем) - все це було на подіумах.

Дизайнери згадали про вельон Фото Katy Corso

З відкритими плечима

Декольте з відкритими плечима набирає популярності серед наречених, які хочу виглядати одночасно витончено і елегантно, при цьому продемонструвати частину тіла, не відчуваючи себе надто оголеною.

Дизайнери використовують все: від м'яких драпірованих тканин до структурованих силуетів з відкритими плечима, надаючи свіжого звучання цьому класичному образу.

Елегантно та кокетливо Фото Katy Corso

Накидки та шарфи

Накидки та шарфи на шиї стануть величезним трендом весільних суконь у 2025 році.

Ці стильні аксесуари дозволяють нареченим легко змінити свій весільний образ - зняти накидку або шарф, щоб легко перейти в режим вечірки.

Від прозорих накидок з прикрасами до витончених шарфів, що нагадують вінтажний гламур, дизайнери показують нареченим, як можна персоналізувати свій стиль у свіжий, модний спосіб.

Цьогоріч в тренді максимум весільних аксесуарів Фото Katy Corso

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