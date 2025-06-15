Обітниці, перший танець та обмін обручками: Константиновський показав кадри зі свого весілля

Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський, який днями одружився зі своєю коханою Лізою Нечипоренко, показав весільне відео з обітницями та святкуванням.

"Ти найкраща дівчина у світі, яку я зустрічав. Ти робиш мене краще щодня. Я тобі за це дуже вдячний", - сказав він у своїй обітниці.

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А от Ліза пообіцяла бути Фімі підтримкою та опорою.

"Ти моя найбільша опора і підтримка. Ти той, у чиїх словах і діях я щодня відчуваю, що мене кохають. Я обіцяю бути підтримкою у дні, коли буде важко. Обіймати тебе міцніше, коли тобі це буде це потрібно", - сказала вона.

"Ми хочемо подякувати усім, хто розділив з нами цей день. Точніше, дні. Але ми покажемо тільки перший, офіційний", - написав Фіма.

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Константиновський також зазначив, що вони з коханою стали сім'єю, хоча були нею давно.

"Зараз цінуєш такі моменти як ніколи. Коли поруч є людина, яку кохаєш максимально і нескінченно, все навколо стаєш легше. Люблю тебе, Ліза. Попереду багато щасливих років разом. "Я твоє назавжди, а ти - моє", - зазначив він.

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До речі, розписалася пара 2 червня

Скріншот з Instagram Фіми Константиновського

До речі, для Фіми Константиновського цей шлюб став другим. Зі своєю першою дружиною Владою, за словами зірки, вони розійшлися у 2021-му році. Проте про розлучення публічно заявили вже коли Фіма був у стосунках з Лізою.

Зі своєю новоспеченою дружиною Лізою зірка познайомився у Tinder. До речі, перше побачення пари пройшло дуже незвично, пізніше в інтерв'ю Фіма згадував, що "міг би стати жертвою".