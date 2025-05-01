Хейлі Бібер у блакитному міні повторила культовий лук Анни Вінтур з 90-х. Фото
Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер була помічена папараці у розкішному образі на вулицях Нью-Йорка.
Дружина співака Джастіна Бібера обрала мінісукню крижаного блакитного кольору з весняної колекції Gucci 1998 року, створену Томом Фордом.
Саме в такому луці Анна Вінтур відвідала захід американського посольства в Парижі понад 26 років тому. А Хелен Хант у довгій версії цієї сукні отримувала "Оскар", пише Vogue.
Образ 28-річної Хейлі доповнили прозорі підбори Gianvito Rossi й нюдова сумочка. Зайвих аксесуарів вона не вдягала.
Як відомо, засновниця бренду часто з'являється в сексуальних образах та показує свою фігуру в купальниках. А нещодавно вона демонструвала шоколадне міні на стильній вечірці.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком Хейлі побралася восени 2018 року. Минулого літа у них з Джастіном народився первісток. Синочка назвали Джеком Блюзом. А днями бізнесвумен розповіла про проблеми з жіночим здоров'ям.