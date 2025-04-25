Новоспечена дружина Крістен Стюарт показала їхній ніжний цілунок під час весілля. Фото

Кілька днів тому 35-річна американська акторка Крістен Стюарт взяла шлюб зі своєї нареченою, сценаристкою Ділан Меєр. Дівчата одружилися у Лос-Анджелесі без пафосу і весільних суконь.

Меєр показала в Instagram два фото з церемонії, на яких вони зі Стюарт цілуються після оголошення їх подружжям.

Наречені були без ошатних весільних суконь і зачісок

"Я згодна. Я справді, справді, справді, справді, справді згодна (бути твоєю дружиною - ред..)", - написала обраниця Крістен.

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Весілля було камерне і не помпезне, зате дуже зворушливе

Нагадаємо, Стюарт і Меєр заручилися ще у 2021 році. Саме Ділан освідчилася Крістен після двох років стосунків.

Багато рокі тому Стюарт мала роман з Робертом Паттінсоном.