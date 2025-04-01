"У всіх своя правда": ексдружина Остапчука у смарагдовій сукні-сіточці посвітила бюстом і поміркувала про зраду

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, 38-річна блогерка та нотаріуска Христина Горняк наробила елегантних фото у спокусливому смарагді.

У своєму Instagram Христина також підняла тему зради серед жінок і чоловіків.

"Під шумок усіх активностей в інстаграмі на важливі теми, хочу почути вашу думку: як думаєте, чи усі чоловіки зраджують? Якщо по статистиці ваших друзів та знайомих, то більшість у якому таборі: "порядних" чи "зрадників""?, - запитала Христина.

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Блогерка не боїться бути відвертою зі своєю аудиторією

"У мене більшість знайомих в таборі "зрадників", на жаль, але я нікого не засуджую, просто статистика. я ж не знаю ситуацій та не тримала свічок, кожному своє... До речі, жіночих зрад теж не мало, прошу цей факт теж не пропускати. Та у всіх своя правда, як у дружин, так у коханок і у чоловіків! На мою думку, все що відбувається, зазвичай причинно-наслідковий звʼязок чогось… Що думаєте?", - поцікавилася у підписників Горняк.

Цікаво, що нотаріуска не оголошувала причину розлучення з Володимиром, однак натякала, що зрад з його боку не було

Як відомо, Горняк не боїться сміливо висловлювати свою думку. Раніше вона розказала, що думає про "симпатичних" безробітних жінок, за що отримала чималий хейт.