"Мені все рівно, хто там буде жити": Горняк про те, як прагне завершити історію з розподілом будинку з Остапчуком

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк розказала, на якому етапі нині перебуває процес розподілу їхнього з ексчоловіком шоуменом Володимиром Остапчуком спільного будинку під Києвом. Іще 38-річна зірка розказала, що нині відбувається в її особистому житті.

Зі слів Христини, в неї дуже багато залицяльників, вона залюбки приймає від них квіти та ходить на побачення, даючи шанс її підкорити. Про це нотаріуска розказала "Люкс ФМ".

Блогерка, яка торік інтригувала свою аудиторією своїми стосунками з військовим, їх наразі не коментує і не підтверджує, що це були або є саме стосунки. Горняк обмежилася лише словами "ми класно спілкуємось".

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Узагалі ж, навчена на досвіді шлюбу з публічною людиною, вона налаштована тепер більше оберігати своє особисте від широкого загалу. Але коли на її підмізинному пальці з'явиться каблучка чи відбудуться інші значущі події, вона про це розкаже.

Христина показує в мережі свої шикарні букети, але не тих, хто їй їх дарує

"Я не про те, що щастя любить тишу. Я про те, що треба показувати, коли ти до цього готовий. Але нещодавно я зробила такий висновок, що мій ідеальний варіант чоловіка - це який непублічний і для якого зірка - я. Я просто хочу, щоби чоловік займався справами, а не там виставлявся і хизувався в якихось інфопросторах. Я не зарікаюсь, оскільки я медійна, мені складно щось дуже сховати. Мені буде складно сховати, коли я буду вагітна, буде складно сховати, що я народила. Але я намагаюсь це трішки зараз оберігати. Такий час, що краще так", - пояснила Христя.

Що ж до Остапчука та їхнього спільного майна, то Горняк не приховує, що їй уже дуже хочеться поставити крапку в цій історії.

"Я маю свою пропозицію, яку мій адвокат доніс Володимиру або його представнику - я не знаю, бо я не спілкуюсь. Я попросила, щоби це було вирішено на медіації, без суду. Тому що я не хочу, щоб це виносилось на загал, не хочу, щоби у цього будинку була якась історія, що він судився, тощо. Тому що цей будинок дійсно є класним. Я хочу, щоби в цьому будинку жила далі щаслива родина. Мені все рівно, хто там буде жити. В цього будинку класна енергетика, і я хочу, щоби ми домовилися шляхом медіації, досудового вирішення суперечок", - зазначила вона.

Зі слів Христини, вона, працюючи нотаріусом, на жаль, часто зустрічається з подібними ситуаціями, де експодружжя не можуть досягти згоди.

Остапчуку та Горняк не вдалося вирішити питання з домом без залучення юристів Фото Sonya Nesterenko

"Коли люди одружуються, вони на класних емоціях. Коли люди розлучаються, емоції трішки інші. Тому краще все вирішувати, коли класні емоції. Я вирішила, що краще нам від процесу відсторонитися, а залишити тільки адвокатів і все. Я сподіваюсь, що ми дойдем до мирних переговорів і все підпишемо за столом, подякуємо одне одному за роки життя і підем далі", - резюмувала Горняк.

Нагадаємо, дім на 170 квадратів, щодо якого вже кілька років не можуть домовитися між собою Володимир та Христина, розташований в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс".

У 2023-му році шоумен було зібрався продовжити вити там сімейне гніздечко, але вже з новою дружиною, Катериною, але Горняк публічно заявила, що не має наміру відмовлятися від своєї частки, мовляв "негарно красти". Нині Володимир та його сім'я мешкають за містом, але в орендованому будинку.







