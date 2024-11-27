Вагітна кохана Венсана Касселя зазнімкувалася голіциць на дивані та у ванній. Фото
Австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста продовжує святкувати свою вагітність від 58-річного французького актора Венсана Касселя.
Instagram майбутньої мами поповнився черговою добіркою світлин, де вона демонструє своє розкішне тіло, яке прикрашає круглий животик.
Цього разу кохана актора показалася топлес, лежачи на дивані, та заселфилася у ванній, прикривши голі груди рукою.
Як відомо, стосунками Касселя і Баптісти вже десь 1,5 року, а про вагітність стало відомо у вересні. Пара жодним чином не коментувала свої плани і тим більше не оголошувала стать майбутньої дитини.
Утім, враховуючи, що у Венсана вже є троє доньок від двох колишніх дружин, є велика вірогідність, що народиться четверта дівчинка.
Нагадаємо, нещодавно Кассель і Баптіста позували на кінопрем'єрі в стильних луках.