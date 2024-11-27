Вагітна кохана Венсана Касселя зазнімкувалася голіциць на дивані та у ванній. Фото

Тамара Кудрявченко 27 листопада, 12:30

Австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста продовжує святкувати свою вагітність від 58-річного французького актора Венсана Касселя.

Instagram майбутньої мами поповнився черговою добіркою світлин, де вона демонструє своє розкішне тіло, яке прикрашає круглий животик.

Вагітна кохана Венсана Касселя

Нара насолоджується своїм станом і життям

Цього разу кохана актора показалася топлес, лежачи на дивані, та заселфилася у ванній, прикривши голі груди рукою.


Нара Баптіста Кассель

Нара любить демонструвати оголене тіло

Дівчина Касселя топлес

Як відомо, стосунками Касселя і Баптісти вже десь 1,5 року, а про вагітність стало відомо у вересні. Пара жодним чином не коментувала свої плани і тим більше не оголошувала стать майбутньої дитини.

Вагітна подруга Касселя

Судячи з розміру животика, народить Нара вже у наступному році

Утім, враховуючи, що у Венсана вже є троє доньок від двох колишніх дружин, є велика вірогідність, що народиться четверта дівчинка.

Одягнене селфі у Нари теж є

Одягнене селфі у Нари теж є

Нагадаємо, нещодавно Кассель і Баптіста позували на кінопрем'єрі в стильних луках.

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Венсан Кассель
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