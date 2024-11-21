Кассель у стильному кежуалі попозував на хіднику з вагітною подругою в міні. Фото

Французький актор Венсан Кассель за кілька днів до свого 58-річчя з'явився в Парижі на прем'єрі фільму "Сент-Екзюпері", в якому зіграв головну роль.

Зірку супроводжувала його на 30 років молодша кохана Нара Баптіста, яка чекає на первістка від нього.

Для заходу Кассель обрав стильний бежевий плащ оверсайз, під який одягнув молочну в'язану водолазку, бежевий кардиган та мішкуваті джинси. Подруга актора була у маленькій чорній сукні з білим коміром.

Нара знову зробила зачіску, яку показувала ще місяць тому Фото Getty Images

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Як відомо, для Касселя дитина від Баптісти буде четвертою. Актор має трьох дочок від двох попередніх дружин.

Нара, вочевидь, дуже радіє своєму стану та часто постить відео танців з оголеним животиком та фото свого тіла в спідньому.