Вагітна дівчина Касселя наробила різдвяних фото з ним та ялинкою

Австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста, вагітна від французького актора Венсана Касселя, поділилася з підписниками кількома різдвяними фото в сторіс Instagram.

На кадрах майбутня мама позує в червоному костюмі біля ялинки та в обіймах коханого.

Кассель зустрів Різдво зі своєю молодою вагітною подругою

Схоже, пара святкувала у затишній домашній атмосфері без компанії.

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Коли саме 58-річний Кассель має стати батьком учетверте - невідомо. Але, судячи з розміру животика Нари, чекати залишилося не так вже й довго.

Нагадаємо, актор уже має двох доньок від першої дружини, актриси Моніки Белуччі, і дочку від другої дружини, моделі Тіни Кунакі.