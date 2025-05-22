46-річна Крук у бікіні випнула дупцю для спокусливих фото біля басейну

Карина Тімкова - 22 травня, 13:15

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук продовжує ділитися моментами свого відпочинку в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, на яких у чорному бікіні на зав'язках спокусливо вигиналася біля басейну.

На інших світлинах 46-річна Валерія позувала на піску в купальнику з яскравим принтом та прозорій накидці в тон.

Валерія Крук у бікіні засвітила пишні груди і струнку талію

Блогерка похизувалася пишним бюстом біля басейну

Фото instagram

Валерія Крук у бікіні повигиналася в Дубаї

Вона також захопила своїми підтягнутими ніжками

Валерія Крук посвітила сідницями в басейні

Крук випнула апетитну дупцю для дубайських фото

Валерія Крук похизувалася пласким животом у купальнику

Валерія засвітила плаский живіт, у який, до речі, робила ін'єкції

Фото instagram
Валерія Крук на стільці у прозорій накидці засвітила фігуру

Блогерка доповнила сексі лук світлим капелюшком

Валерія Крук у бікіні засвітила довгі ноги і груди

І продемонструвала спокусливі форми під пальмами

Валерія вже розповідала секрети свого гарного вигляду і як потрібно ставитися до свого тіла після 40 років. Окрім цього вона частенько ділиться своїми косметологічними процедурами і показує ефективні вправи для тіла.

А ще Крук любить мотивувати своїх фанатів. Якось вона назвала ознаки того, що час повністю змінювати своє життя.

На День святого Валентина ексведуча показала романтичне фото зі своїм коханим, колишнім футболістом Олександром Яковенком, який молодший за неї на 8,5 років. А ще у неї є доросла дочка Софія, що мешкає у Відні.

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купальники Валерія Крук
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