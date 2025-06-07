Звана вечеря у Парижі: дружина Макрона вигуляла сукню зі срібною вишивкою, а кохана Касселя пройшлася хідником у маскулінному образі

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит Макрон влаштували званий вечір з нагоди візиту президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Серед запрошених гостей був колишній президент Франції Ніколя Саркозі зі своєю дружиною, колишньою моделлю Карлою Бруні. Також на вечерю завітав французький актор Венсан Кассель та його кохана, модель Нара Баптіста.

Нара Баптіста епатувала публіку маскулінним образом. Вона з'явилася в Єлисейському палаці у чорному чоловічому костюмі, білій сорочці та чорних туфлях на підборах.

Нара Баптіста пройшлася хідником у костюмі Фото Getty Images

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З нагоди вечері Бріджит одягнула елегантну чорну сукню прямого силуету та сітчастими рукавами з квітковою вишивкою та стразами. Свій образ перша леді Франції доповнила срібними туфлями на підборах.

Родзинкою образу першої леді Франції став розріз на сукні ззаду Фото Getty Images

Карла Бруні також обрала собі чорну сукню з рукавами-сіткою та стриманим декольте. Образ вона доповнила золотими босоніжками.

Карла Бруні прийшла у босоніжках на низькій підошві Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у мережу потрапили кадри, як дружина Макрона дає йому ляпаса.

Також ТаблоID якось розповідав історію кохання Еммануеля та Бріджит.