"Щаслива матуся": дівчина Касселя показалася в спідньому через місяць після пологів
28-річна австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка місяць тому народила дитину 58-річному французькому актору Венсану Касселю, показалася в спідньому.
Фото свого тіла матуся виклала в сторіс Instagram.
І хоча після перших пологів моделі минуло небагато часу, дівчина вже може похвалитися чудовою формою.
"Щаслива мама", - підписала світлини Нара.
Нагадаємо, 7-го січня у Касселя народився перший син. Від попередніх шлюбів актор має трьох дочок.
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