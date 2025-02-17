"Щаслива матуся": дівчина Касселя показалася в спідньому через місяць після пологів

28-річна австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка місяць тому народила дитину 58-річному французькому актору Венсану Касселю, показалася в спідньому.

Фото свого тіла матуся виклала в сторіс Instagram.

І хоча після перших пологів моделі минуло небагато часу, дівчина вже може похвалитися чудовою формою.

Ще трішки, і Баптіста виглядатиме так, як до вагітності

Реклама:

"Щаслива мама", - підписала світлини Нара.

Схоже, під час вагітності Нара набрала не так багато

Нагадаємо, 7-го січня у Касселя народився перший син. Від попередніх шлюбів актор має трьох дочок.