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"Щаслива матуся": дівчина Касселя показалася в спідньому через місяць після пологів

Тамара Кудрявченко - 17 лютого, 09:30

28-річна австралійсько-бразильська модель Нара Баптіста, яка місяць тому народила дитину 58-річному французькому актору Венсану Касселю, показалася в спідньому.

Фото свого тіла матуся виклала в сторіс Instagram.

І хоча після перших пологів моделі минуло небагато часу, дівчина вже може похвалитися чудовою формою.

Дівчина Касселя посвітила тілом після пологів

Ще трішки, і Баптіста виглядатиме так, як до вагітності


"Щаслива мама", - підписала світлини Нара.

Нара Баптіста показала тіло через місяць після пологів

Схоже, під час вагітності Нара набрала не так багато

Нагадаємо, 7-го січня у Касселя народився перший син. Від попередніх шлюбів актор має трьох дочок.

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