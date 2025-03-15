Втретє за пів року: кохана Касселя знову змінила зачіску. Фото

Фото з Instagram Нари Баптісти

Кохана французького актора Венсана Касселя та мати його четвертого нащадка, модель Нара Баптіста похвалилася черговою зміною зачіски.

Фото вона показала у своєму Instagram.

Під час вагітності Нара носила косички. Втім, новоспечена матуся знову вирішила експериментувати із зачіскою. Тепер модель зробила собі каре з дрібними кучерями.

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Нара показалася з симпатичними кучерями

Фото з Instagram Нари Баптісти

Пізніше Нара показалася й з косичками. Ймовірно кучері - проміжний результат у зміні зачіски молодої матусі.

До речі, схоже, що перед тим, як заплести кіски, модель наростила волосся

Нара показала, як її заплітали та робили макіяж

Якось Нара вразила шанувальників короткою стрижкою.

До речі, після пологів модель доволі швидко повернулася у форму і вже через 1,5 місяця хвалилася струнким тілом у купальнику.