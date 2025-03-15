Втретє за пів року: кохана Касселя знову змінила зачіску. Фото
Кохана французького актора Венсана Касселя та мати його четвертого нащадка, модель Нара Баптіста похвалилася черговою зміною зачіски.
Фото вона показала у своєму Instagram.
Під час вагітності Нара носила косички. Втім, новоспечена матуся знову вирішила експериментувати із зачіскою. Тепер модель зробила собі каре з дрібними кучерями.
Пізніше Нара показалася й з косичками. Ймовірно кучері - проміжний результат у зміні зачіски молодої матусі.
Якось Нара вразила шанувальників короткою стрижкою.
До речі, після пологів модель доволі швидко повернулася у форму і вже через 1,5 місяця хвалилася струнким тілом у купальнику.
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