Кохана Касселя заселфилася з ним зеленоволосим та попозувала на пляжі у бікіні
Кохана французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка народила йому сина, показала найкращі моменти зі свого життя за останній час.
Нара поділилася кадром з Венсаном, попозувала на пляжі у купальнику та зазнімкувалася на тлі вечірнього пляжу.
"Прекрасні речі, які я отримала. Так, кохання сильне, кохання прекрасне", - написала вона.
До речі, фотографувалася у купальнику Нара вже через 1,5 місяця після пологів.
На початку березня Венсан вперше показав кохану з маленьким сином своїм шанувальникам.
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