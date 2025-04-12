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Кохана Касселя заселфилася з ним зеленоволосим та попозувала на пляжі у бікіні

Юлія Леськова - 12 квітня, 15:13
Нара Баптіста позує для фото

Саме так виглядає натуральне волосся Нари Баптісти, однак на світські заходи вона часто ходить з косицями

Фото з Instagram Нари Баптісти

Кохана французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка народила йому сина, показала найкращі моменти зі свого життя за останній час. 

Нара поділилася кадром з Венсаном, попозувала на пляжі у купальнику  та зазнімкувалася на тлі вечірнього пляжу. 

"Прекрасні речі, які я отримала. Так, кохання сильне, кохання прекрасне", - написала вона. 


Нара Баптіста на пляжі

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Нара Баптіста попозувала на пляжі

Модель доволі швидко прийшла у форму після перших пологів

Фото з Instagram Нари Баптісти
Нара Баптіста позує з коханим для селфі

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Син Нари Баптісти і Венсана Касселя

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До речі, фотографувалася у купальнику Нара вже через 1,5 місяця після пологів. 

На початку березня Венсан вперше показав кохану з маленьким сином своїм шанувальникам. 

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