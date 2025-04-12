Кохана Касселя заселфилася з ним зеленоволосим та попозувала на пляжі у бікіні

Саме так виглядає натуральне волосся Нари Баптісти, однак на світські заходи вона часто ходить з косицями Фото з Instagram Нари Баптісти

Кохана французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка народила йому сина, показала найкращі моменти зі свого життя за останній час.

Нара поділилася кадром з Венсаном, попозувала на пляжі у купальнику та зазнімкувалася на тлі вечірнього пляжу.

"Прекрасні речі, які я отримала. Так, кохання сильне, кохання прекрасне", - написала вона.

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Модель доволі швидко прийшла у форму після перших пологів Фото з Instagram Нари Баптісти

58-річний Кассель вирішив стати яскравішим

Нара на пляжі відпочивала не лише з чоловіком, а і з близькими

Також Нара замилувала знімком маленьких ніжок свого синочка

До речі, фотографувалася у купальнику Нара вже через 1,5 місяця після пологів.

На початку березня Венсан вперше показав кохану з маленьким сином своїм шанувальникам.