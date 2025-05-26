Лящ від першої леді? Камери зафіксували дивний інцидент між президентом Франції Макроном та його дружиною. Відео. Оновлено
Шлюб першої пари Франції, Еммануеля Макрона та його колишньої вчительки Бріджит незмінно викликає величезний інтерес публіки. Тож у відео з інцидентом, який стався між подружжям 25-го травня під час прибуття з офіційним візитом до В'єтнаму, не було шансів не завіруситися.
Згодом французький керманич спробував пояснити, що то було.
Перш ніж вийти з літака в аеропорті Ханоя, 72-річна Бріджит зробила різкий рух, приклавшись долонею до вуст Еммануеля. Збагнувши, що двері літака відкрилися і він перебуває під прицілом камер, 47-річний президент розвернувся до них, змінив вираз обличчя на привітний, став махати і всміхатися.
Трапом подружжя спускалося разом, але не торкаючись одне одного.
Як повідомляє Air Life, у Макрона спочатку спробували назвати ці кадри несправжніми, створеними ШІ. Проте згодом їхня автентичність була підтверджена.
За словами близького друга Еммануеля, у літаку сталася "подружня суперечка".
Іншу версію подій виклав згодом журналістам сам Макрон.
"Ми дуркували і, справді, жартували з моєю дружиною. Це перетворюється ледь не на геопланетарну катастрофу", – заявив він.
Як відомо, раніше в схожі халепи неодноразово втрапляли президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія, котра то "ляскала" благовірного по руці, то просто уникала його доторків на публіці. Одначе останнім часом стосунки першої пари США, схоже, потеплішали.
Що ж до Макронів, то, нагадаємо, торік мережу збурив поцілунок Еммануеля з міністеркою спорту спорту Амелі Удеа-Кастера - надто пристрасний як для офіційних осіб.
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