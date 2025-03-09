Кассель вперше показав кохану з 2-місячним сином. Фото

Фото з Instagram Нари Баптісти

58-річний французький актор Венсан Кассель у своєму Instagram похвалився коханою, моделлю Нарою Баптістою з їхнім 2-місячним сином Каетано на руках.

Актор зазнімкував свою пасію у купальнику на тлі екзотичних краєвидів, поки вона годувала їхнього синочка грудьми.

"Дякую тобі, кохана", - підписав світлину Кассель.

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Це перше фото Нари з сином, яке виклав в мережу Кассель

Як відомо, Нара Баптіста та Венсан Кассель разом вже понад рік.

Для Нари Каетано - перший син, а от для Венсана він став четвертим нащадком. Актор має двох доньок від Моніки Белуччі: 20-річну Деву та 14-річну Леоні, а також 5-річну доньку Амазоні від моделі Тіни Кунакі.