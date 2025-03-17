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"Хотіла зовсім коротке": Мірошниченко показала нову зачіску 9-річної доньки. Фото

Марія Ткаченко - 17 березня, 17:45
Тімур та Інна Мірошниченко

Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей: Ангеліну, Мію, Марка і Марселя

Скріни з Instagram Мірошниченко

Старша донька зіркового подружжя, Тімура та Інни Мірошниченків, Ангеліна, яка свого часу експериментувала з кольором волосся, забажала змінити стрижку.

Як тепер виглядає дівчинка, Інна показала в Insta-сторіс.

Прийомна донька Мірошниченко Ангеліна

Ангеліна попрощалася зі своїми довгими косами


"Хотіла зовсім коротке. Боб. Але вмовили почати з цього", - поділилася вона.

Ангеліна Мірошниченко
Донька Мірошниченко Мія

6-річній Мії теж підкоротили волосся

Біологічна дочка Мірошниченко

Сестри Мірошниченки до весни вирішили оновити зачіски

Як відомо, торік Ангеліні прокололи вушка і на свій 9-ий день народження вона отримала омріяні сережки. Нагадаємо, Мірошниченко нещодавно розповідала про труднощі з навчанням прийомної доньки.

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