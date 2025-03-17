"Хотіла зовсім коротке": Мірошниченко показала нову зачіску 9-річної доньки. Фото
Старша донька зіркового подружжя, Тімура та Інни Мірошниченків, Ангеліна, яка свого часу експериментувала з кольором волосся, забажала змінити стрижку.
Як тепер виглядає дівчинка, Інна показала в Insta-сторіс.
"Хотіла зовсім коротке. Боб. Але вмовили почати з цього", - поділилася вона.
Як відомо, торік Ангеліні прокололи вушка і на свій 9-ий день народження вона отримала омріяні сережки. Нагадаємо, Мірошниченко нещодавно розповідала про труднощі з навчанням прийомної доньки.
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