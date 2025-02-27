"Схоже, це не наш шлях": Мірошниченко зізналася, про яке дитинство для прийомної доньки мріяла і чому так не виходить

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка нещодавно розповідала про труднощі з навчанням їхньої з телеведучим Тімуром Мірошниченком старшої доньки, зізналася, що позитивних зсувів поки не відбувається.

Ця ситуація доводить Інну до сліз, адже не таким вони з Тімуром уявляли дитинство Ангеліни, яку забрали з дитячого будинку в віці 8 років.

Ангеліна - найстарша з чотирьох дітей Мірошниченків

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Про це Мірошниченко розказала в Insta-сторіс.

"Щоби не постити себе в сльозах, запощу красиву фоточку. Вчора було багато стресу, всю ніч жахливо спала. Зараз ридаю", - поділилася 37-річна Інна.

"Дуже багато викликів з Ангеліною. Освітній процес не дається. Ніяк. Нічого... Вже немає годин в тижні, куди б вставити додаткові заняття. І дуже тисне час, якого немає. Що їй вже 9. Ми так мріяли про щасливе дитинство, де вона грається з однолітками. Ходить в школу, хоч би як, але вчиться... Але схоже, що це не наш шлях...", - написала жінка.

Інна запитала в своїх підписників поради: можливо, у Києві знайдеться хороша спецшкола для Ангеліни.

"Йдеться не про педагогічну запущеність, тому просто педагоги не підходять. Потрібні ті, хто має досвід роботи з дітьми з нейровідмінностями", - вточнила Мірошниченко.

Як відомо, до школи, крім Ангеліни, ходить і молодша донька зіркового подружжя, 6-річна Мія. 5-річний Марко відвідує дитсадочок, а 3-річний Марсель поки чілить удома.

У сторіс Інна також показала, як розважаються братики.

Марко зробив Марселю мейк

Коли старший брат - художник і так бачить

Марсель потрапив у сім'ю в майже 2 роки

Нагадаємо, раніше Мірошниченки розказували, чи б'ються між собою діти і як батьки Тімура та Інни прийняли онуків, народжених серцем. Як відомо, біологічні родичі Марселя відмовилися від нього ще в пологовому, а Ангеліну вилучили в батька та матері, бо ті не змогли про неї піклуватися як належно.



