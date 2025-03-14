"Знімали разів 100": Мірошниченко з дітьми показалася в атмосферному відео з відпочинку

Перша поїздка юристки і блогерки Інни Мірошниченко на море в якості мами чотирьох дітей добігає кінця, і вона поділилася у Instagram милим сімейним відео, знятим коло басейна.

"Привіт, мене звати Інна і я вижила після відпустки з чотирма дітьми. Скажу я завтра, а сьогодні продовжу балансувати на хвилях "дітям тут так добре" і "ніколи з ними нікуди не поїду", - написала дружина телеведучого Тімура Мірошниченка.

Як пояснила Інна у сторіс, відео вдалося зняти десь із сотої спроби.

"Бо перші 99 хтось бився за право першим вбігти в кадр, хтось кидав іграшки в камеру (яку тримала моя мама, тому їй доводилося рятувати голову від удару), то просто хтось вирішував, що він красивий, коли не потрапляє в кадр, але потім таки ображався, що не потрапив в кадр", - зазначила вона.

Інна з чотирма дітьми та їхніми дідусем і бабусею вибралися в теплі краї

Дружина Тімура не мала багато часу для зйомки пляжного контенту

Нагадаємо, Ангеліні Мірошниченко 9 років, Мії 6, Маркові 5, а Марселю 3. Тімур якось розказував про їхні з дружиною подальші плани відносно збільшення родини.