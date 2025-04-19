Бекхем на родинному святкуванні 51-річчя посвітила ніжками на яхті та вигуляла білий корсет у ресторан. Фото

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем днями відсвяткувала своє 51-річчя й, на відміну від минулого року, вона вирішила не влаштовувати грандіозної вечірки, а відзначила день народження скромно у колі близьких.

Вікі у своєму Instagram показала кадри зі святкування.

Вікторія з чоловіком Девідом Бекхемом, 22-річним сином Ромео та 13-річною донькою Харпер покаталися на яхті та наробили фото. До речі, старший та молодший сини подружжя - Бруклін та Круз - ймовірно, не з'явилися привітати дизайнерку.

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До речі, цікаво, чому Ромео з'явився на святкуванні без своєї дівчини, моделі Кім Тернбулл, хоча нещодавно з'являвся з нею на вечірці свого батька.

До речі, ходять чутки, що старший син Бекхемів Бруклін посварився зі своїм братом Ромео через дівчину

Вікі з донечкою, вочевидь, дуже полюбляють авокадо

Після цього родина, знову в неповному складі, вирушила на святкову вечерю в ресторан. До них приєдналися друзі, підприємець Девід Грутман та його дружина Ізабель.

"Дякую, що зробили мій день народження таким особливим. Моя сім'я та мої друзі, я вас дуже люблю", - написала Бекхем.

В ресторан Вікі прийшла у білих штанях та корсеті, а її донечка у розкішній чорній сукні

Девід Бекхем вітав Вікторію з 51-річчям спільними архівними фото та теплими словами.

До речі, якось Девід Бекхем насмішив мережу кулінарним фіаско своєї 13-річної доньки.