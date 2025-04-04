Старші сини Бекхема посварилися через дівчину: що сталося

Старші сини знаменитого подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін і Ромео перестали спілкуватися. Причиною конфлікту, за інформацією інсайдерів, стала дівчина середнього нащадка, діджейка і модель Кім Тернбулл.

Повідомляється, що раніше вона мала романтичні стосунки зі старшим братом свого бойфренда.

За даними джерел, близьких до родини, справа не у ревнощах, а у намірах Тернбулл, пише TMZ. 26-річний Бруклін і його дружина Нікола Пельтц сумніваються, чи щиро Кім будує стосунки з 22-річним Ромео, чи її більше цікавить отримати статус у відомій родині. Через це Бруклін "вирішив дистанціюватися від молодшого брата".

Чутки про конфлікт посилилися після того, як Бруклін і Нікола пропустили святкування 50-річного ювілею Девіда Бекхема у Маямі.

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Як стало відомо, Ромео почав зустрічатися з колишньою свого старшого брата

Водночас Ромео прибув на вечірку разом із Кім, а згодом виклав сімейне фото, де зазначив усіх членів родини, окрім старшого брата і його коханої.

Це вже не перший публічний захід, який Бруклін і Нікола проігнорували. У березні вони не з’явилися на показі нової колекції Вікторії Бекхем у Парижі.

На тлі цієї ситуації у мережі почались обговорення щодо стосунків між братами. Раніше первісток Девіда неодноразово підкреслював, наскільки близькими є члени його родини.

За інформацією, Бруклін і Нікола планують уникати сімейні заходи, де буде присутня Кім Тернбулл

Нагадаємо, про стосунки Ромео і Кім стало відомо наприкінці минулого року. А Бруклін і Нікола зіграли весілля навесні 2022-го. Нещодавно парочку помітили на романтичному побаченні.

Не так давно ходили чутки, що у Вікторії з невісткою погані стосунки, але схоже, що останнім часом вони примирилися. Дружина Бекхема навіть тепло відгукувалася про Пельтц.

У зіркового подружжя також є син Круз, якого нещодавно вітали з 20-річчям. До речі, юнак зараз зустрічається з 29-річною співачкою Джекі Апостел. Наймолодшою у родині є 13-річна Харпер.