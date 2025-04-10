"Ти - моя скеля": первісток Бекхемів привітав дружину з 3-річчям шлюбу особливими фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц святкують третю річницю свого шлюбу.

У святковий день подружжя тепло звернулося один до одного в Instgaram і поділилось архівними фото з весілля.

"З третьою річницею, крихітко! Я люблю тебе всім серцем! Мені так пощастило, що я можу проводити з тобою кожен день і прокидатися з твоїм прекрасним обличчям щодня, ти — мій світ! Я так сильно тебе люблю, Нікола", — написав Бруклін.

Закохані опублікували цю фотографію у своїх блогах Фото Instgaram

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"З річницею, милий! Я не можу повірити, що минуло вже три роки з цього дня. Я кохаю тебе всім серцем і обіцяю завжди прикривати твою спину. Я не можу дочекатися, щоб бути з тобою вічно. Дякую тобі за те, що ти найнеймовірніший чоловік, про якого я тільки могла мріяти. Я кохаю тебе мільйон разів", — поділилася Нікола.

Пельтц також згадала їхню вечірку три роки тому Фото Instgaram

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Також закохані надіслали один одному букети квітів, до яких додали зворушливі та особисті листи.

Ось, що написала Пельтц своєму чоловіку: "З річницею! Я не можу повірити, що ми одружилися 3 роки тому! Я люблю тебе всім своїм серцем і завжди буду підтримувати тебе в усьому. Ти мій світ, і я з нетерпінням чекаю нашого майбутнього разом"

Бруклін теж відправ особливий лист коханій: "Дорога Нікола. З ювілеєм, крихітко. Я так тебе люблю. Я продовжую закохуватися в тебе щомиті. Ти робиш мене кращою людиною. Я не міг просити про кращого партнера, ти моя душа і моя скеля".

Бекхем засвітив ще одне романтичне тату

Бекхем і Пельтц часто разом з'являються на модних заходах і фешн-показах в ошатних образ. Також парочка ділиться романтичним контентом. Наприклад, побаченням біля води і веселими розвагами вдома.

Декілька років тому ходили чутки, що Вікторія Бекхем недолюблює невістку, але з часом їхні стосунки покращилися. Мама чоловіка Ніколи навіть почала позитивно відгукуватися про неї.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що первісток Бекхемів посварився зі своїм братом Ромео через дівчину. Як виявилося, хлопець почав зустрічатися з колишньою дівчиною Брукліна. Нібито через це він із Пельтц почав пропускати сімейні заходи.