Молодші сини Бекхема з обраницями, мамою та сестрою розважилися на батьковій вечірці. Фото

Британський футболіст Девід Бекхем наступного місяця відзначатиме своє 50-річчя. З цієї нагоди йому влаштували вечірку, щоб почати святкування завчасно.

До заходу в Маямі приєдналися найближчі люди ексфутболіста: дружина Вікторія, молодші сини Ромео і Круз з коханими, донька Харпер та друзі.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, можна роздивитися елегантні луки Бекхемів. Чоловіки позували в чорних смокінгах, а їхні обраниці підібрали сукні різних кольорів.

50-річна Вікторія обрала ніжну білу сукню Фото Instagram

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"Яка прекрасна можливість розпочати перше з багатьох святкувань дня народження Девіда в оточенні друзів і сім'ї. Поцілунки з Маямі!", — підписала світлини Вікі.

20-річний Круз прибув на вечірку зі своєю дівчиною, 29-річною співачкою Джекі Апостел

22-річний Ромео завітав на свято зі своєю коханою, діджейкою та моделлю Кім Тернбулл, яка вдягнула силуетну сукню фісташкового кольору

На спільному сімейному фото видно, як 13-річна Харпер впевнено позує поруч із мамою. Старшого сина Брукліна з дружиною не було

"Вирішив, що почну святкувати трохи раніше. Так пощастило, що у мене є чудові друзі та сім'я, з якими можна розпочати святкування 50-річчя. Люблю вас", — зазначив майбутній іменинник.

Бекхем також запросив чимало друзів. Серед них помічено аргентинського футболіста Ліонеля Мессі Фото Instagram

До речі, у подружжя також є 26-річний син Бруклін, але він зі своєю дружиною, 30-річною моделлю і акторкою Ніколою Пельтц не були присутні на вечірці. Днями пара показувала свій романтичний відпочинок.

Не так давно інсайдери розповіли, як Бекхеми ставляться до роману Круза зі старшою на 9 років співачкою. А нещодавно Вікторія публікувала фото Джекі Апостел у білизні власного бренду, натякаючи на хороші стосунки між ними.

А ще минулої зими усе сімейство прийшло підтримати Девіда на презентації його кампейну з брендом BOSS.