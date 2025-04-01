Молодші сини Бекхема з обраницями, мамою та сестрою розважилися на батьковій вечірці. Фото
Британський футболіст Девід Бекхем наступного місяця відзначатиме своє 50-річчя. З цієї нагоди йому влаштували вечірку, щоб почати святкування завчасно.
До заходу в Маямі приєдналися найближчі люди ексфутболіста: дружина Вікторія, молодші сини Ромео і Круз з коханими, донька Харпер та друзі.
На фотографіях, опублікованих в Instagram, можна роздивитися елегантні луки Бекхемів. Чоловіки позували в чорних смокінгах, а їхні обраниці підібрали сукні різних кольорів.
"Яка прекрасна можливість розпочати перше з багатьох святкувань дня народження Девіда в оточенні друзів і сім'ї. Поцілунки з Маямі!", — підписала світлини Вікі.
"Вирішив, що почну святкувати трохи раніше. Так пощастило, що у мене є чудові друзі та сім'я, з якими можна розпочати святкування 50-річчя. Люблю вас", — зазначив майбутній іменинник.
До речі, у подружжя також є 26-річний син Бруклін, але він зі своєю дружиною, 30-річною моделлю і акторкою Ніколою Пельтц не були присутні на вечірці. Днями пара показувала свій романтичний відпочинок.
Не так давно інсайдери розповіли, як Бекхеми ставляться до роману Круза зі старшою на 9 років співачкою. А нещодавно Вікторія публікувала фото Джекі Апостел у білизні власного бренду, натякаючи на хороші стосунки між ними.
А ще минулої зими усе сімейство прийшло підтримати Девіда на презентації його кампейну з брендом BOSS.
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