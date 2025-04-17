"Найкраща подруга, про яку можна мріяти": Бекхем у день 51-річчя дружини показав спільні романтичні фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем 17-го квітня святкує свій 51-ий день народження.
З нагоди свята її коханий, британський футболіст Девід Бекхем привітав дружину теплими словами і спільними фото.
"З днем народження найчудовішу дружину, маму й найкращу подругу, про яку тільки можна мріяти. Бажаємо тобі ідеального дня, бо ти на це заслуговуєш. Ми тебе дуже любимо", - залишив теплі слова на адресу коханої Бекхем.
Як відомо, Вікторія є не лише співачкою, дружиною і мамою чотирьох дітей, а й успішною дизанеркою.
Раніше ТаблоID розглядав особливості її стилю, який, до речі, є доволі впізнаваним.
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