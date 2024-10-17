Декольтована Бекхем у смокінгу з дочкою в сукні на бретелях попозували на презентації в Лос-Анджелесі
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала у Лос-Анджелесі новий продукт свого бренду декоративної косметики. Підтримати зіркову маму прийшли дочка Харпер Севен та молодший син Круз.
Вікі для заходу обрала стильний костюм у вигляді жіночного смокінгу та мереживної кофтинки з декольте та штанів-кльош до підлоги.
13-річна Харпер була в чорній атласній сукні-максі на тоненьких бретелях, а її брат - у широких чорних брюках та білій футболці з зображенням The Beatles.
До слова, напередодні 50-річна Вікторія вигуляла доволі глибоке декольте на шопінг у Лос-Анджелесі. А нещодавно Бекхеми усією родиною вітали Брукліна з презентацією його кулінарного бренду.
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