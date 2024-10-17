Декольтована Бекхем у смокінгу з дочкою в сукні на бретелях попозували на презентації в Лос-Анджелесі

Тамара Кудрявченко 17 жовтня, 13:00
Дизайнерка Вікторія Бекхем
Бекхем в улюбленому чорному
Фото з Instagram

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала у Лос-Анджелесі новий продукт свого бренду декоративної косметики. Підтримати зіркову маму прийшли дочка Харпер Севен та молодший син Круз.

Вікі для заходу обрала стильний костюм у вигляді жіночного смокінгу та мереживної кофтинки з декольте та штанів-кльош до підлоги.

13-річна Харпер була в чорній атласній сукні-максі на тоненьких бретелях, а її брат - у широких чорних брюках та білій футболці з зображенням The Beatles.


Вікторія Бекхем з дочкою Харпер

Харпер частенько обирає саме такий фасон суконь

Круз Бекхем з мамою

Як відомо, 19-річному Крузу закидають роман із на 10 років старшою бразильською співачкою

Дружина Бекхема і Мелані Гріффіт

З зіркових гостей на івенті була акторка Мелані Гріффіт

До слова, напередодні 50-річна Вікторія вигуляла доволі глибоке декольте на шопінг у Лос-Анджелесі. А нещодавно Бекхеми усією родиною вітали Брукліна з презентацією його кулінарного бренду.


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